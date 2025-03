Chillshark : la solution connectée pour des bains glacés à domicile

Les bains glacés gagnent en popularité auprès des amateurs de bien-être et des sportifs en quête de récupération musculaire optimale. Mais s’offrir une expérience de cryothérapie chez soi peut s’avérer complexe. Chillshark propose une solution connectée, ergonomique et accessible, qui promet de démocratiser cette pratique en permettant de réguler la température de l’eau avec précision.

Fondée pour répondre aux besoins des passionnés de récupération physique, la marque Chillshark ambitionne de rendre les bains glacés accessibles sans contraintes logistiques ni coûts exorbitants. À travers une campagne Kickstarter, l’entreprise dévoile un dispositif pensé pour une utilisation quotidienne et simple, tout en offrant des performances dignes des installations professionnelles.

Pourquoi adopter les bains glacés à domicile ?

La pratique du bain glacé est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit. Utilisée par les athlètes de haut niveau comme par les adeptes du bien-être, cette méthode permet notamment de :

Réduire l’inflammation musculaire après un effort intense

après un effort intense Accélérer la récupération physique en limitant les courbatures

en limitant les courbatures Stimuler la circulation sanguine et favoriser l’oxygénation des muscles

et favoriser l’oxygénation des muscles Renforcer le système immunitaire grâce au choc thermique

grâce au choc thermique Améliorer la résilience mentale, en développant la capacité du corps à gérer le froid

Cependant, maintenir un bain à une température optimale, sans investissement dans des blocs de glace quotidiens, représente un défi. C’est là que Chillshark entre en jeu.

Chillshark : un dispositif tout-en-un pour un bain glacé sur-mesure

La promesse de Chillshark repose sur une approche simple et efficace : fournir un dispositif clé en main, qui permet de refroidir et maintenir l’eau à une température idéale pour un bain glacé. Contrairement aux solutions artisanales (baignoires remplies de glaçons), cette innovation assure un contrôle précis de la température, avec une connectivité qui facilite l’utilisation quotidienne.

Le système de Chillshark se compose de :

Un bassin ergonomique conçu pour optimiser l’immersion

conçu pour optimiser l’immersion Un refroidisseur d’eau intégré , permettant de descendre sous les 5°C

, permettant de descendre sous les 5°C Une connectivité intelligente , avec réglage via une application mobile

, avec réglage via une application mobile Un système de filtration, assurant une eau propre et réutilisable

Une installation simple pour une utilisation quotidienne

Un des atouts majeurs de Chillshark est sa simplicité d’installation. Contrairement aux équipements de cryothérapie souvent coûteux et encombrants, ce système a été conçu pour s’adapter à un usage domestique. Son installation ne nécessite ni travaux ni aménagements spécifiques : il suffit de le remplir d’eau et de paramétrer la température souhaitée via l’application mobile dédiée.

Grâce à son système de refroidissement autonome, plus besoin d’acheter ou de stocker des glaçons en permanence. Chillshark offre une alternative économique et écologique en permettant de réutiliser l’eau sans avoir à la changer après chaque utilisation.

Connectivité et personnalisation : une immersion maîtrisée

L’application Chillshark permet de personnaliser entièrement l’expérience de bain glacé. Depuis un smartphone, il est possible de :

Régler la température avec précision

avec précision Planifier des sessions selon son programme d’entraînement

selon son programme d’entraînement Suivre son historique d’utilisation et ses progrès

et ses progrès Recevoir des conseils et notifications pour optimiser ses séances

Cette dimension connectée transforme l’immersion dans le froid en une pratique contrôlée et adaptable aux besoins de chaque utilisateur.

Un projet Kickstarter pour démocratiser les bains glacés

Pour concrétiser son ambition, Chillshark a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter. L’objectif ? Permettre aux premiers utilisateurs de bénéficier d’un accès privilégié à cette innovation et de contribuer à son développement. Les participants à la campagne peuvent profiter de réductions exclusives et seront les premiers à recevoir le produit avant sa commercialisation à grande échelle.

Avec une communauté grandissante et un engouement marqué pour les solutions de récupération physique connectées, Chillshark pourrait bien s’imposer comme un acteur incontournable du marché du bien-être sportif.

Récapitulatif technique

Type de produit : Système connecté pour bain glacé

: Système connecté pour bain glacé Température minimale : En dessous de 5°C

: En dessous de 5°C Contrôle : Via application mobile

: Via application mobile Éléments inclus : Bassin ergonomique, refroidisseur d’eau, système de filtration

: Bassin ergonomique, refroidisseur d’eau, système de filtration Installation : Facile, sans aménagement spécifique

: Facile, sans aménagement spécifique Usage : Sportifs, bien-être, récupération musculaire

: Sportifs, bien-être, récupération musculaire Lancement : Campagne Kickstarter en cours

