Perplexity AI : l’IA de recherche s’apprête à débarquer dans les futurs appareils Samsung et Motorola

L’intelligence artificielle continue d’étendre ses tentacules dans l’univers mobile. La prochaine étape ? L’intégration de Perplexity AI directement dans les smartphones Samsung et Motorola à venir. Une avancée qui pourrait bien redéfinir notre rapport à la recherche mobile.

Alors que les constructeurs multiplient les alliances stratégiques autour de l’intelligence artificielle, Perplexity se distingue comme une alternative sérieuse aux géants traditionnels de la recherche. Cette startup californienne, connue pour ses réponses instantanées et contextualisées, pourrait bientôt occuper une place centrale sur les terminaux Android les plus populaires.

Une IA qui réinvente la recherche mobile

L’arrivée de Perplexity AI dans les smartphones Samsung et Motorola vise à transformer l’usage quotidien de la recherche mobile. Contrairement aux moteurs classiques qui renvoient vers une liste de liens, Perplexity formule des réponses synthétiques, à la manière d’un assistant conversationnel.

A relire : ChatGPT s’invite chez Audi : Révolution de la commande vocale dans les véhicules L’arrivée de ChatGPT chez Audi marque une avancée significative dans l’amélioration de la commande vocale des véhicules. Cette intégration permet aux utilisateurs de bénéficier d’une interaction plus naturelle et fluide avec leur…

Cette nouvelle manière d’interagir avec l’information s’inscrit dans une tendance de fond : offrir des résultats instantanés, clairs et exploitables, sans passer par une navigation fastidieuse. C’est un changement de paradigme que Samsung et Motorola semblent prêts à embrasser pour enrichir l’expérience utilisateur.

Samsung et Motorola misent sur l’alternative à Google

Si Google reste le moteur de recherche par défaut sur Android, l’intégration potentielle de Perplexity dans les futurs modèles des deux géants (comme les Galaxy S25 ou les prochains Razr) marque une volonté de diversifier les assistants embarqués.

Samsung, déjà engagé dans le développement de Galaxy AI, voit en Perplexity une solution complémentaire, davantage centrée sur la recherche rapide, le résumé de contenus, ou la génération de réponses complexes. De son côté, Motorola — dont la gamme s’agrandit avec une orientation IA plus affirmée — envisage cette collaboration comme une façon de se différencier sur le segment premium.

Une intégration native dans l’écosystème Android

Les fuites évoquent une présence native de Perplexity AI via une application préinstallée ou un widget accessible depuis l’écran d’accueil. Plus ambitieux encore : des commandes vocales intégrées dans l’assistant par défaut et des fonctions de recherche directement accessibles depuis les paramètres système.

Ce type d’intégration ouvrirait la voie à une utilisation fluide de l’IA : rédaction de mails, résumés de documents, réponses instantanées à des questions complexes… tout cela depuis un simple glissement de doigt. Une stratégie qui rappelle l’intégration de ChatGPT dans certains téléphones sous Windows.

Des implications pour l’écosystème mobile

L’arrivée de Perplexity sur ces appareils ne se limite pas à une simple nouveauté fonctionnelle. Elle redessine l’équilibre des forces sur Android. Google, longtemps incontesté dans le domaine de la recherche mobile, pourrait voir son monopole s’effriter si d’autres constructeurs adoptent cette solution.

Par ailleurs, les utilisateurs pourraient être amenés à repenser leurs habitudes. Plus besoin de passer par Chrome ou Google : poser une question et recevoir une réponse complète sans publicité devient un argument de poids pour séduire les plus technophiles.

Un pari audacieux dans la guerre des IA

Avec ce partenariat à venir, Perplexity AI renforce sa position dans la guerre des intelligences artificielles. En s’alliant à deux fabricants majeurs, l’entreprise s’assure une visibilité grand public, loin de son image de simple outil web. C’est un pari stratégique : pénétrer le cœur des smartphones pour s’imposer comme une nouvelle norme de recherche.

Samsung et Motorola, en quête d’innovation, voient dans cette intégration une manière d’anticiper les besoins futurs des utilisateurs. Une dynamique qui pourrait aussi forcer les concurrents — Apple et Google en tête — à revoir leurs plans.

Récapitulatif technique

Nom de l’IA : Perplexity AI

Fonction principale : Assistant de recherche conversationnel basé sur l’intelligence artificielle

Type d’intégration prévue : Application native, widget, assistant vocal intégré

Appareils concernés : futurs modèles Samsung Galaxy (probablement S25), Motorola (probablement Razr 2025)

Fonctionnalités clés : Résumés de contenus web Réponses synthétiques Génération de texte Recherche contextuelle

Objectif : offrir une alternative à Google Search sur mobile

Positionnement : complément aux IA natives (ex : Galaxy AI)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.