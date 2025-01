Le Redmi Note 14 Pro+ : le nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi

Un appareil photo polyvalent pour capturer chaque instant

Xiaomi développe son assortiment photographique avec un capteur principal de 200 mégapixels doté d’une stabilisation optique. Cette configuration promet des clichés détaillés et lumineux, même dans des conditions de faible luminosité. L’appareil est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels, offrant une grande versatilité pour tous types de prises de vue. Pour les selfies, le smartphone est équipé d’une caméra frontale de 20 mégapixels. Des fonctionnalités comme le mode Portrait et l’IA de beautification permettent d’obtenir des autoportraits flatteurs en toutes circonstances.

Des performances de pointe pour une utilisation fluide au quotidien

Le cœur du Redmi Note 14 Pro+ bat au rythme du processeur Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm. Cette puce offre un excellent équilibre entre puissance et efficacité énergétique, assurant des performances fluides pour toutes les tâches quotidiennes, du simple surf web au multitâche intensif. La marque propose de nouvelles variantes de mémoire, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, permettant de stocker de nombreuses applications et fichiers sans craindre de manquer d’espace.

Une autonomie généreuse et une charge ultra-rapide

Xiaomi complète son éventail de produits avec une batterie de 5110 mAh, promettant une utilisation prolongée sans avoir à recharger fréquemment. La véritable innovation réside dans la technologie de charge rapide 120W HyperCharge, qui permet de recharger le smartphone en un temps record. Cette combinaison d’une grande capacité de batterie et d’une charge ultra-rapide répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, assurant que le téléphone soit toujours prêt à l’emploi.

Un design robuste et élégant

Le Redmi Note 14 Pro+ ne se contente pas d’être performant, il est aussi conçu pour durer. Xiaomi ajoute de nouveaux modèles à sa gamme avec une structure All-Star Armor qui améliore la résistance aux chocs. La protection Corning Gorilla Glass Victus 2 sur l’écran et le dos en verre renforcé sur certaines versions offrent une meilleure résistance aux rayures et aux chutes. La certification IP68 assure une protection efficace contre l’eau et la poussière, permettant d’utiliser le smartphone sans crainte dans diverses conditions.

Des fonctionnalités intelligentes pour simplifier le quotidien

Xiaomi élargit son offre de produits en intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées. Des outils comme Google Gemini, Circle to Search, et AI Interpreter promettent d’améliorer la productivité et de simplifier de nombreuses tâches quotidiennes.

Date de sortie et prix

Le Redmi Note 14 Pro+ est disponible dès maintenant. Il est proposé à partir de 469€ pour la version 8+256 Go, et 499€ pour la configuration 12+512 Go. Une offre de lancement incluant un bonus reprise et des écouteurs Redmi Buds 6 offerts est actuellement disponible.

Récapitulatif technique