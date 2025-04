Alienware Area-51 16″ : la nouvelle référence des PC portables gamers haut de gamme

La marque Alienware frappe fort avec le lancement de son nouveau monstre technologique : le Alienware Area-51 16″, une machine taillée pour les gamers exigeants, vendue à partir de 4.099 € avec une configuration incluant le puissant GPU NVIDIA GeForce RTX 5080.

Reconnu pour ses designs avant-gardistes et sa puissance brute, Alienware continue de repousser les limites avec cette nouvelle gamme. Fidèle à son identité, la marque allie esthétique futuriste et composants haut de gamme dans un châssis pensé pour la performance.

Design futuriste et ergonomie optimisée

Avec ses lignes agressives et sa finition Liquid Teal, l’Area-51 16″ s’impose immédiatement comme une pièce d’ingénierie audacieuse. Inspiré du langage industriel AW30, le châssis en aluminium anodisé intègre un système de charnière invisible « Zero Hinge », offrant une ouverture fluide et naturelle. Le concept de Cryo-Chamber permet une circulation d’air renforcée, tandis que les bords V-rail facilitent la prise en main au quotidien.

Un écran taillé pour l’eSport

Alienware muscle son affichage avec une dalle QHD+ de 16 pouces (2560 x 1600), capable de rafraîchissements jusqu’à 240 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Compatible NVIDIA G-SYNC et Advanced Optimus, l’écran couvre 100 % du spectre DCI-P3, garantissant des images fluides, précises et éclatantes, idéales pour le jeu compétitif comme pour la création de contenu.

Une architecture pensée pour la performance extrême

Sous le capot, Alienware propose le processeur Intel Core Ultra 9 275HX, une bête de course à 24 cœurs capable de grimper jusqu’à 5.4 GHz. Ce processeur est couplé à des cartes graphiques de dernière génération, jusqu’à la GeForce RTX 5090 24 Go GDDR7, avec en option la RTX 5080, selon la configuration choisie. La machine supporte jusqu’à 64 Go de RAM DDR5, avec des fréquences pouvant atteindre 7200 MT/s, et propose un large éventail de solutions de stockage allant jusqu’à 12 To en RAID0 NVMe PCIe.

Refroidissement de nouvelle génération

Alienware intègre ici sa technologie Cryo-Tech, combinant une chambre à vapeur étendue (selon configuration), des modules thermiques en cuivre optimisés, et une pâte thermique Element 31 sur tous les GPU. Ces innovations permettent de maintenir des températures stables même sous forte charge, tout en préservant un fonctionnement silencieux et durable.

Connectivité et fonctionnalités haut de gamme

Côté connectique, le modèle embarque deux Thunderbolt 5, trois ports USB-A 3.2, un HDMI 2.1, un lecteur SD, et une prise casque. Le Wi-Fi 7 Intel Killer BE1750, couplé au Bluetooth 5.4, garantit une connexion ultra rapide et stable. L’audio, assuré par un système 4 haut-parleurs avec Spatial Sound, est enrichi du support Dolby Atmos et Dolby Vision, pour une immersion totale.

Récapitulatif technique

Écran : 16″ QHD+ (2560 x 1600), 240Hz, 3ms, 100% DCI-P3, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus

Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX (24 cœurs, 5.4 GHz max)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / 5080 / 5090

RAM : Jusqu’à 64 Go DDR5 à 7200 MT/s

Stockage : Jusqu’à 12 To (RAID0 NVMe PCIe SSD)

Refroidissement : Cryo-Tech, chambre à vapeur, pâte thermique Element 31

Connectivité : 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2, HDMI 2.1, SD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Audio : 4 haut-parleurs, Dolby Atmos, Spatial Sound

Caméra : 2MP FHD HDR IR ou 8MP UHD HDR IR

Clavier : RGB par touche avec AlienFX, CherryMX mécanique en option

Batterie : Lithium Ion 96 Whr

Poids : Jusqu’à 3.4 kg

Coloris : Liquid Teal

Prix de départ : 4.099 € (avec RTX 5080)

OS : Windows 11 Home ou Pro

