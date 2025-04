Bon plan : 140€ de remise sur le Google Pixel 9 Pack chez Boulanger

Avec les beaux jours qui arrivent, c’est peut-être le moment idéal pour changer de smartphone. Et ça tombe bien : Boulanger casse les prix sur un Pack Google Pixel qui a de quoi faire saliver les fans de tech. À la clé : une remise immédiate de 140€ sur un combo puissant et complet.

Le Google Pixel Pack, actuellement en promotion, regroupe le Google Pixel 9 et les Pixel Buds Pro, pour une expérience utilisateur cohérente, fluide et ultra connectée. Ce bon plan est à saisir directement chez Boulanger, dans la limite des stocks disponibles.

Un pack haut de gamme signé Google

Avec cette offre, la gamme de Google s’étoffe dans le secteur des smartphones premium. Le Pixel 9, dernier-né de la firme de Mountain View, s’accompagne des Pixel Buds Pro, pour proposer une expérience 100 % Google, du smartphone aux écouteurs.

Ce duo vise à séduire autant les passionnés de photo que les amateurs de son immersif. Le tout dans un pack complet, proposé avec une belle réduction. Un coup de pouce bienvenu sur un marché où les prix ont tendance à s’envoler.

Pixel 9 : un champion de la photo assistée par IA

Le Google Pixel 9 continue sur la lancée de ses prédécesseurs, en misant sur la photographie intelligente. Grâce à la puce Tensor G3 et à l’intégration poussée de l’intelligence artificielle, chaque cliché est optimisé, retouché en temps réel, et mis en valeur automatiquement.

Le capteur principal de 50 Mpx s’allie à un ultra grand-angle pour capturer la lumière, les couleurs et les détails avec précision. Mode nuit, HDR+, Super Res Zoom : tout y est pour des photos nettes, même en basse lumière.

Pixel Buds Pro : l’allié audio indispensable

Les Pixel Buds Pro, quant à eux, viennent compléter l’expérience Pixel. Ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme intègrent une réduction active du bruit, un son spatial immersif, et une compatibilité native avec Google Assistant.

Leur autonomie de jusqu’à 31 heures avec le boîtier de charge permet de tenir plusieurs jours sans repasser par la case recharge. Et grâce à la connectivité multipoint, on passe facilement d’un appareil à un autre.

Une remise de 140€ à ne pas rater

Initialement affiché à 949€, ce Google Pixel Pack est désormais proposé à 809€ chez Boulanger. Cette réduction de 140€ représente l’une des meilleures offres du moment pour qui veut s’équiper avec un smartphone performant et des écouteurs premium, le tout dans un écosystème cohérent.

L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks. Mieux vaut donc ne pas trop tarder si l’on souhaite profiter de cette belle affaire.

Une expérience unifiée pensée par Google

Avec ce bundle, Google propose une solution complète, pensée pour fonctionner ensemble de manière fluide. La synchronisation entre les Pixel Buds Pro et le Pixel 9 est instantanée, les mises à jour sont régulières, et l’interface Android reste pure, sans surcouche.

C’est un vrai atout pour celles et ceux qui cherchent une expérience mobile efficace et sans friction, tout en bénéficiant du meilleur de la tech made in Google.

Récapitulatif technique