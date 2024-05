Dell XPS 13, l’Inspiron 14 Plus, le Latitude 7455, Dell révolutionne le marché avec les nouveaux PC DELL IA Copilot+

Dell Technologies annonce l’arrivée de sa nouvelle gamme de PC DELL IA Copilot+. Équipés des derniers processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, ces ordinateurs portables promettent des performances inégalées, une autonomie exceptionnelle et des expériences IA révolutionnaires.

Dell Technologies continue d’innover en étoffant son portefeuille avec des solutions avancées d’IA. La marque développe constamment son assortiment pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs, tant professionnels que particuliers, en matière de puissance de traitement et de sécurité.

Des performances IA et une autonomie accrue

Les nouveaux PC IA Copilot+ de Dell, équipés des processeurs Qualcomm Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, offrent des performances accrues grâce à une intégration IA optimisée. La marque enrichit sa gamme avec cinq nouveaux modèles : le XPS 13, l’Inspiron 14 Plus, l’Inspiron 14, le Latitude 7455 et le Latitude 5455. Chaque modèle propose des caractéristiques distinctes adaptées à divers usages, allant des tâches stratégiques à la création de contenu. Grâce au traitement IA en local, ces PC garantissent une autonomie prolongée et une productivité augmentée.

Les nouveaux modèles PC DELL IA Copilot+ en détail

XPS 13 : Le XPS 13 est le premier modèle de la gamme à intégrer Copilot+ avec un Snapdragon X Elite. Il se distingue par sa réactivité et sa rapidité, capables de gérer des charges de travail exigeantes tout en prolongeant l’autonomie jusqu’à 27 heures.

Inspiron 14 Plus et Inspiron 14 : Destinés aux étudiants et aux utilisateurs polyvalents, ces deux modèles offrent une excellente autonomie et une efficacité énergétique attestée par le label EPEAT Gold. L’Inspiron 14 Plus, avec sa plateforme Snapdragon X Plus, promet une autonomie de 15 heures et une expérience audio-visuelle optimisée grâce à ses quatre haut-parleurs et à son écran QHD+.

Latitude 7455 et Latitude 5455 : Ces modèles sont conçus pour les professionnels en quête de performances élevées et de sécurité renforcée. Le Latitude 7455 propose une autonomie allant jusqu’à 21 heures et un superbe écran QHD+ tactile. Le Latitude 5455, quant à lui, intègre plusieurs couches de sécurité matérielle et logicielle pour une protection optimale.

Prix et Disponibilité

Les nouveaux modèles de Dell seront disponibles prochainement :

XPS 13 : disponible en précommande à partir de 1399€

: disponible en précommande à partir de 1399€ Inspiron 14 Plus : disponible en précommande à partir de 1199€

: disponible en précommande à partir de 1199€ Latitude 7455, Latitude 5455 et Inspiron 14 : disponibles dans les prochains mois.

Récapitulatif technique

XPS 13

Processeur : Snapdragon X Elite

Autonomie : Jusqu’à 27 heures

Écran : 13 pouces

Inspiron 14 Plus

Processeur : Snapdragon X Plus

Autonomie : Jusqu’à 15 heures

Écran : QHD+ 400nit

Inspiron 14

Processeur : Snapdragon X Plus

Écran : 14 pouces

Sécurité : Obturateur de confidentialité mécanique de la caméra

Latitude 7455

Processeur : Snapdragon X Elite 12 cœurs

Autonomie : Jusqu’à 21 heures

Écran : QHD+ tactile 14 pouces

Latitude 5455