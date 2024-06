Fitbit Ace LTE : Le Nouveau Tracker d’Activité pour Enfants de Google

Google lance le Fitbit Ace LTE, un nouveau tracker d’activité conçu spécialement pour les enfants. Cette nouveauté permet à Google d’étendre sa gamme de produits connectés en intégrant des fonctionnalités adaptées aux plus jeunes.

Google, le leader mondial de la technologie, continue de diversifier son catalogue avec des produits innovants. La marque enrichit ainsi sa gamme avec des appareils connectés destinés à un public de plus en plus large, incluant désormais les enfants.

Fitbit Ace LTE : Un Tracker d’Activité Sécurisé pour Enfants

Le Fitbit Ace LTE est conçu pour aider les enfants à rester actifs et en bonne santé. Doté d’une connectivité LTE, ce tracker permet aux parents de rester connectés avec leurs enfants en tout temps. Le dispositif est équipé de fonctionnalités de suivi de l’activité physique, de la qualité du sommeil et de l’hydratation, assurant un suivi complet de la santé des plus jeunes.

En matière de sécurité, le Fitbit Ace LTE inclut un système de notification pour les parents, qui peuvent ainsi recevoir des alertes en temps réel sur l’activité de leurs enfants. La marque étoffe son catalogue avec ce dispositif, qui combine technologie avancée et convivialité pour les enfants.

Caractéristiques Techniques du Fitbit Ace LTE

Le Fitbit Ace LTE dispose de plusieurs caractéristiques techniques clés. Il est équipé d’un écran OLED tactile de 1,04 pouces, offrant une résolution claire et lumineuse adaptée aux enfants. Le tracker est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui permet de l’utiliser dans diverses situations quotidiennes, comme la piscine ou sous la douche.

Le dispositif propose également une autonomie de batterie pouvant atteindre 7 jours, assurant une utilisation prolongée sans nécessiter de recharge fréquente. La marque développe son assortiment en incluant des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, les rappels pour bouger et des objectifs d’activité quotidiens personnalisables.

Prix et Date de Sortie du Fitbit Ace LTE

Le Fitbit Ace LTE sera disponible à partir du 15 juillet 2024, au prix de 129,99 €. Ce lancement marque une nouvelle étape dans l’élargissement de la gamme de produits de Google, en offrant une solution technologique avancée pour le suivi de la santé des enfants.

Récapitulatif Technique