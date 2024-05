Oppo Reno 12 Pro : Un Nouveau venu dans la gamme “Reno” chez Oppo.

Oppo vient d’annoncer la sortie de son Oppo Reno 12 Pro, alors qu’il y a peu la marque a sorti le Reno 11F 5G. Une sortie qui est cependant annoncée uniquement pour la Chine. Du moins pour le moment.

Oppo fait désormais partie du TOP 5 des constructeurs de smartphone dans le monde et même dans le TOP 3 des constructeurs de smartphone dans certaines régions du monde. Après la sortie il y a peu du Reno 11F 5G que nous avons eu l’occasion de tester il y a peu, la marque annonce pour son marché (la Chine) un nouveau smartphone.

Oppo Reno 12 Pro, Des Caractéristiques techniques impressionnantes ?

Le Oppo Reno 12 Pro est équipé du chipset MediaTek Dimensity 9200+, offrant une performance optimale pour les utilisateurs exigeants. Avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, ce smartphone propose une résolution de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et le support du HDR10+.

De la caméra de qualité pour des belles photos

La gamme « Reno » du constructeur s’agrandit avec une configuration de caméra intéressante sur ce modèle. En effet, L’Oppo Reno 12 Pro est équipé d’une triple caméra principale de 50 MP (f/1.8) avec OIS, 50 MP (f/2.0) téléobjectif avec zoom optique 2x, et 8 MP (f/2.2) ultra grand-angle. Les fonctionnalités incluent LED flash, HDR, et panorama. Capturez des vidéos en 4K à 30/60fps et en 1080p à 240fps. La caméra selfie de 50 MP (f/2.0) propose des vidéos en 4K à 30/60fps et des fonctionnalités HDR et panorama.

De la connectivité bien fournie

Le Oppo Reno 12 Pro offre une connectivité étendue avec du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 et Bluetooth 5.4 supportant A2DP, LE, aptX HD, et LHDC. Pour le positionnement, il inclut GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, et QZSS. Le smartphone dispose également de NFC (eSE, HCE, NFC-SIM, eID) et d’un port infrarouge. Sans oublier bien évidemment la 5G.

Le téléphone propose dispose également d’un port USB Type-C 2.0 avec OTG (un standard désormais en Europe) qui permettra de recharger la batterie de 5000 mAh, combinés à une charge rapide de 65W.

Le système d’exploitation Android 13, associé à la surcouche ColorOS 13, offre une interface utilisateur fluide et personnalisable.

Prix et Disponibilité

Si le téléphone est annoncé aux alentours des 450€, il n’est pour le moment disponible qu’en Chine. Reste à voir si la marque décidera de le vendre ici en Europe.

Récapitulatif technique