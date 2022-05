Huawei S-tag, la bonne surprise !!!

Avec ses Huawei S-tag, la marque pourrait bien créer la surprise en matière d’objet connecté dédié au sport. Un produit selon nous qui a été trop discret à la présentation de Milan.

Comme on vous l’a signalé un peu plus tôt avec la montre Huawei Watch GT3 Pro, le constructeur chinois ne se repose pas et s’engouffre dans le monde de la santé et du sport. À Milan, c’était aussi l’occasion de découvrir un produit qui selon est resté un peu trop discret.

Tellement discret, que nous n’avons même pas eu l’occasion de l’avoir en main. Et pour cause, les Huawei S-tag n’étaient pas présent lors du Keynote. Mais pourquoi ?

D’autant qu’en novembre dernier on avait déniché des infos sur ce produit lors d’une énième certification de produit.

Huawei S-tag, l’objet connecté discret, mais qui semble bien pratique.

Effectivement, alors que tout le monde s’est rué sur les nouvelles montres connectées, nous avons été déçus de ne pas voir un produit présenté sur ce grand écran. Ce produit c’est un traqueur d’activité ultra compact qui au final pourrait bien être la solution idéale pour tous les sportifs.

En effet, le S-tag se présente sous la forme d’un petit rond de la taille d’une pièce de deux euros et équipé d’une sorte de pince. Ce traqueur est équipé de Bluetooth et sera à même à se connecter à votre smartphone et à l’application qu’il se doit.

Le dispositif est simple et efficace au premier abord. Pas besoin de montre au poignet, ou autre, il suffira de venir clipser le traqueur Bluetooth sur votre chaussure ou sur le bord de votre T-shirt ou à la ceinture pour que celui-ci soit en mesure de récolter. Alors, le mieux semble être de le fixer à la chaussure pour ceux qui font de la course à pied ou du vélo. Le dispositif analysera votre activité pour en recueillir les informations que vous pourrez analyser ensuite directement sur votre smartphone.

Compatible notamment avec le logiciel Huawei Health et Huawei Health+, il pourrait bien devenir le « wearables » ou objet connecté le plus discret lors de vos séances de sport. Un objet connecté qui ne pèserait que 7 grammes et qui pourrait aussi apparemment supporter l’eau et une plongée à 50 mètres.

Prix et Disponibilité.

Malheureusement, aucune information sur ce produit, ni sa date de commercialisation, ni même son prix. Affaire à suivre donc.