Consommation box internet, combien consomme votre box FAI ?

Avec la flambée des prix de l’électricité, il y a une question qui tourne un peu partout : comment faire des économies ? Et il y a une réponse que l’on entend souvent et dont la haute sphère politique a pris à bras de cœur : éteindre le wifi des particuliers la nuit. Bonne idée ou fausse idée ? Nous allons tenté d’y répondre.

Afin d’éclairer cette proposition, nous avons décidé de faire une expérience de mesure de la consommation de box internet. Opérateur largement présent sur le territoire Français, nous nous sommes donc intéressé aux 2 modèles les plus répandus les Livebox 3 (aussi appelée livebox play) et Livebox 4.

Et pour réaliser ce test et mesurer la consommation électrique de ce produit, quoi de mieux de la dernière version de prise connectée de Konyks, la Priska Max 3. Ainsi, via l’application, nous allons pouvoir récupérer la consommation journalière de l’équipement.

Concernant cette fois le coût de l’électricité, nous nous sommes arrêtés sur le tarif règlementé d’EDF et une installation moyenne de 12 kVA ce qui correspond à une maison avec 4 chambres et du chauffage électrique. Nous allons aussi comparer 2 situations, à savoir une installation avec un tarif de base et une autre avec l’option Heures Pleines / Heures Creuses sur le créneau 22h-6h (soit 8 heures d’heures creuses et 14h d’heures pleines par jour).

Mesures obtenues.

Nous avons laissé l’application enregistré les données pendant 45 jours pour vous proposer les résultats ci dessous.

Alors déjà, ce n’est facile à lire dans l’application puisque la consommation de ces appareils n’est pas haute. La puissant instantanée consommée par une Livebox 3 se situe autour de 8.1 W pour une intensité de 61 mA contre 8.1 et 69 mA pour la livebox 4.

Par jour, cela fait, pour la période de test, une moyenne de 0.19 kWh pour la Livebox 3 contre 0.21 kWh pour la Livebox 4.

Par semaine, on est sur une consommation de 1.33 kWh en Livebox 3 contre 1.47 kWh pour la Livebox 4.

Nous avons eu la possibilité de faire le même test avec un répéteur Wi-Fi de marque Fritz que nous avions testé précédemment. Pas de miracle non plus puisque nos relevés restent proches de la consommation d’une Livebox 4 avec 0.21 kWh par jour. Les variations de consommation, même minimes, seront à mettre sur le dos du nombre de périphériques Wi-Fi qui seront sur un même moment connecté puisque, à ce moment là, la box devra augmenter la puissance de l’émetteur Wi-Fi mais encore une fois, la variation de consommation est souvent inperceptible.

Calcul de la consommation.

Et donc, avec toutes données, que peut-on faire ? Déjà, commençons par calculer ce que nous coute la consommation électrique de nos box sur différentes périodes. Comme évoqué en début d’article, nous avons appliqué le tarif règlementé d’EDF sur nos mesures pour avoir le résultat suivant.

Par jour :

Coût par jour Tarif Base Tarif HP/HC Livebox 3 0,033 € 0,030 € Livebox 4 0,037 € 0,033 €

Par semaine :

Coût par semaine Tarif Base Tarif HP/HC Livebox 3 0,231 € 0,208 € Livebox 4 0,256 € 0,230 €

Annuel :

Coût par an Tarif Base Tarif HP/HC Livebox 3 12,067 € 10,846 € Livebox 4 13,337 € 11,987 €

Réduire sa facture d’électricité

Sur base des calculs que nous avons obtenus, nous avons décidé de choisir plusieurs scénario pour voir ce qu’il serait possible d’économiser sur notre facture d’électricité en coupant la box.

Box coupée 1H:

Coût 1 heure Par semaine Par an Base Pleine Creuse Base Pleine Creuse Base Pleine Creuse Livebox 3 0,001 € 0,001 € 0,001 € 0,010 € 0,010 € 0,008 € 0,503 € 0,532 € 0,425 € Livebox 4 0,002 € 0,002 € 0,001 € 0,011 € 0,011 € 0,009 € 0,556 € 0,588 € 0,469 €

Box coupée 6H : Entre 00.00 et 6.00.

Coût 6 heures Jour Semaine An Livebox 3 0,007 € 0,049 € 2,549 € Livebox 4 0,008 € 0,054 € 2,817 €

Box coupée 1 jour :

Coût 1 jour Base Tarif HP/HC Livebox 3 0,033 € 0,030 € Livebox 4 0,037 € 0,033 €

Box coupée 2 semaines :

Coût 2 semaines Base Tarif HP/HC Livebox 3 0,463 € 0,416 € Livebox 4 0,512 € 0,460 €

Conclusion

Qu’en est-il de ce bilan d’analyse. Nous constatons au final que nos box internet ne sont pas, à l’échelle de notre foyer, le consommateur de courant et celles qui plombent notre budget. Il faut se dire que ces appareils, sur transformateur consomment beaucoup moins qu’un chargeur rapide de téléphone portable qui délivrera 65W pendant 2 heures par exemple.

Il est important de rappeler également qu’une box internet débranchée signifie plus d’internet, plus de téléphone VoIP et plus de télévision par IP. Le plus dérangeant sera bien entendu la téléphonie car en cas d’urgence, il faudra attendre que la box redémarre et que la connexion internet soit établie pour appeler et dans le sens inverse, cela signifie que vous n’êtes plus joignable sur votre numéro de téléphone internet pendant ce temps-là.

En outre, il ne faudra pas négliger un autre détail, celui de la domotique. En effet, en cas de maison connectée et exploitant de la domotique, la coupure de la BOX entraine aussi de mettre « dans le noir » toute votre domotique.

Pour le législateur, la question se pose à l’échelle de tout le territoire avec des chiffres qui alors questionneront en effet. Mais en journée, nous avons besoin de notre accès internet que cela soit pour la télévision, la navigation internet, les emails ou les tablettes des enfants. Si économie il doit y avoir, cela serait en débranchant ces appareils la nuit. Or, la nuit, notre système de production n’est pas sous tension de fourniture au contraire puisque nous sommes incités à décaler nos consommations pour l’eau chaude sanitaire, le lave linge, le lave vaisselle sur cette période creuse.

Notons cependant que l’idée reste bien figée dans la tête de nos décideurs puisque l’Arcep, Autorité de régulation des communications électroniques, a annoncé le lancement d’un nouveau protocole le 5 janvier 2023 visant à mesurer la consommation électrique des box internet, des répéteurs Wi-Fi et des décodeurs TV.

Ce protocole permettra de comparer ces informations entre équipements et d’informer les utilisateurs sur les facteurs qui influencent la consommation électrique de ces équipements. Il s’inscrit dans le cadre du programme « Pour un numérique soutenable » lancé par l’Arcep en 2020. La consommation électrique des box internet sera mesurée dans des situations spécifiques, comme lorsqu’elle est connectée à un ou plusieurs PC avec Wi-Fi activé ou désactivé et avec des niveaux de trafic variables.

Pour les décodeurs TV, la consommation sera également mesurée dans diverses situations, comme en veille, en visionnant une chaîne de TV en direct, en regardant un replay ou en utilisant un service de streaming. Enfin, pour les répéteurs Wi-Fi, la consommation sera mesurée lorsqu’ils sont inutilisés, lorsqu’un client est connecté ou lorsqu’ils sont utilisés avec des PC en Wi-Fi 6E et Wi-Fi 5. Nous attendons maintenant avec impatience le résultat de leur étude.