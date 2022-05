LinkBuds S, la nouveauté intra-auriculaire vue pas Sony.

Avec ses LinkBuds S, Sony étoffe sa gamme d’écouteur de type intra-auriculaire LinkBuds et propose à ses clients et au grand public une nouvelle paire d’écouteurs Bluetooth de type True Wireless.

Sony n’en finit plus de nous proposer des nouveautés. Des smartphones avec les nouveaux Xperia 10 IV ou encore des bons gros casques audio sans fil avec son nouveau WH-1000XM5. Cette fois cependant ce sont des écouteurs d’une autre catégorie que nous propose le constructeur japonais avec une nouvelle paire d’écouteurs intra-auriculaire.

LinkBuds S, Never Off (toujours à l’écoute).

Le constructeur japonais nous propose donc des nouveaux écouteurs intra auriculaires qui proposent aux dires de la marque :

« Une expérience sonore inédite grâce à la technologie de détection de Sony ».

Ainsi, parmi les caractéristiques de la marque, on retrouve une qualité High-Res, du sans fil et de la réduction de bruit. Mais surtout, Sony de la technologie de détection et de son spatialisé. Des technologies qui selon le constructeur offrent un divertissement sonore immersif avec les jeux de RA comme Ingress.

De plus, Sony se targue de proposer les écouteurs sans fil True Wireless les plus petits et les plus légers au monde. Et ce, un avec poids plume d’environ 4,8 grammes.

En outre, les écouteurs intègrent une fonction intelligente baptisée « Adaptive Sound Control », qui ajuste les paramètres du son ambiant en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur.

De la qualité pour l’écoute, mais aussi pour la parole.

Si Sony propose des technologies pour la qualité audio à l’écoute sur ces écouteurs, la marque aussi annonce l’intégration de microphones et de la technologie Precise Voice Pickup développée par la marque. Cette technologie a pour objectif de réduire un maximum les bruits ambiants de manière à ce que votre interlocuteur entende clairement votre voix sans souffle ou bruit de fond.

Un appairage Bluetooth aisé avec Fast & Swift Pair

Les LinkBuds S supportent la nouvelle fonctionnalité Fast Pair de Google. Pour rappel, cette technologie permet d’associer les écouteurs à son appareil Android™ plus vite que la musique. Swift Pair accélère l’appairage de ses écouteurs à son ordinateur portable, son ordinateur de bureau ou sa tablette sous Windows 11 ou Windows 10.

Prix et Disponibilité.

Les LinkBuds S seront disponibles en blanc, noir et doré à partir de fin mai 2022 et au prix public conseillé de 199€.