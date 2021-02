Speed bike, un vélo électrique qui fait du 45km/h !

Speed bike, voici selon la marque Coleen, ce qui pourrait bien dans le futur devenir LE moyen de locomotion écologique qui remplacera le scooter et la voiture dans les milieux urbains.

Avec le confinement et le télétravail, nous sommes depuis presque un an nombreux à s’être mis à la trottinette électrique, au vélo ou à la course à pied faute d’absence de loisirs à cause de l’état (euh du Covid-19).

Ce qui a fait les bonnes affaires de fabricants et vendeurs de vélo. En effet, leurs ventes ont littéralement explosé l’année passée. Et dans ce marché du vélo, un « nouveau venu » est venu séduire le grand public. Ce nouveau venu c’est le vélo électrique. Une solution pratique qui permettra à tout un chacun de parcourir de plus longue distance sans forcément se fatiguer (notamment sur le retour).

Speed bike, le vélo électrique du futur et connecté ?

Coleen, société française, a décidé de proposer un nouveau vélo électrique connecté avec ce modèle. Un vélo qui est équipé en série d’une boîte 6 vitesses de la marque PINION, fabriquée en Allemagne par d’anciens ingénieurs de chez PORSCHE.

Pour ce qui est du moteur, il s’agit d’un moteur électrique d’une puissance de 750W. Il est associé à une batterie de 48 Volts. Aux dires de la marque, il sera possible de faire pas moins de 70 KM en tout électriques pour une pleine charge. À ce propos, la batterie du Speed bike est chargée en 2h30.

Mais le plus impressionnant, c’est que Coleen annonce une vitesse maximale de 45 km/h pour son vélo. Inutile de vous préciser que le port du casque sera plus que jamais important.

Pour ce qui est du moteur, il est placé à l’arrière du vélo. Détail intéressant, la batterie quant à elle est amovible et pourra être rechargée soit directement depuis le vélo, soit à la maison sortie du cadre du vélo. Ainsi, on peut imaginer alterner entre deux batteries pour plus d’autonomie.

Le vélo est fait en carbonne haut de gamme nous informe la marque. Le poids du vélo est d’environ 23kg.

Connecté pour plus de sécurité.

Le Speed Bike est équipé de Bluetooth et pourra être associé à une application maison pour smartphone. En outre, l’application permet à l’utilisateur de démarrer et sécuriser le vélo grâce à un système Keyless. Et ce, en s’approchant de son vélo avec son smartphone.

Par ailleurs, le vélo est également doté d’un système de GPS intégré associé à un tracker. Ainsi, il est possible de suivre le vélo en temps réel ou encore être informé en cas de déplacement du vélo (vol).Enfin, détail intéressant, l’application vous donnera des informations sur l’autonomie restante et le niveau de batterie.

Speed Bike, prix et disponibilité.

Le vélo est d’ores et déjà disponible directement depuis le site de la marque ou auprès des revendeurs de la marque. Il est disponible en plusieurs coloris et styles (par exemple Le Marinière). Le prix se situe aux alentours des 7900€.