CES 2020 : nouvelle génération de vélo électrique connecté chez Coleen.

La jeune entreprise française Coleen présente au CES 2020 un tout nouveau vélo électrique connecté entièrement personnalisable de la selle au guidon de plus, celui-ci est doté de Bluetooth pour communiquer avec votre smartphone.

Avec une atmosphère orientée vers l’écologie, les produits recyclables, les technologies renouvelables, la marque Coleen arrive à point avec son vélo haut de gamme connecté et personnalisable.

En effet, la marque française sera présente au salon de Las Vegas pour présenter son tout nouveau vélo connecté et électrique. Bon bien sûr, ce vélo s’adresse au puriste et à tous ceux qui cherchent bien plus qu’un simple vélo. Un vélo qui leur ressemble et à leur gout.

Coleen, un vélo entièrement personnalisable.

Alors, oui la marque se propose de personnaliser totalement votre vélo.

« de la sacoche fixable, à la tige de la selle suspendue qui ravira les amoureux du vintage, au panier à l’avant en passant par le porte-bagages… Il y en pour tous les goûts » nous confie la marque.

À noter que le vélo sera disponible avec deux motorisations électriques différentes au choix de 25km/h ou 45kh/h. Pour le reste, on lui trouve un une fourche en aluminium suspendue, ou une fourche en carbone.

Présent également un petit boitier placé sur le centre de la fourche et doté d’un écran. Un écran HD transflectif de 3.2″ pouces et qui offre une résolution de 480 x 800 pixels. Bref, cet écran permettra d’accéder à certaines informations comme la géolocalisation GPS, l’alerte d’appels et de messages et encore d’autres fonctionnalités. La connectivité avec le smartphone pour voir les messages se fera au travers d’une connexion Bluetooth. Il suffira d’appairer le vélo au smartphone pour profiter des différentes fonctionnalités. La batterie du vélo annonce une autonomie allant jusqu’à 100km. Le tout pour un poids de 19 Kg.

Le vélo Coleen est disponible en précommande à partir de 4990€ TTC.