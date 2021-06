LIVALL EVO21, le nouveau casque cycliste connecté.

Avec le LIVALL EVO21, votre casque de vélo n’est plus un simple outil de protection. En effet, ce casque est bien plus que ça. Il est connecté, Bluetooth et est équipé de LED.

Alors, avec le confinement, nombreux sont ceux qui se sont initiés au vélo. Il faut dire qu’avec la percée du vélo électrique, il devient désormais plus facile de faire des randonnées en vélo. En effet, le vélo électrique à l’avantage de faciliter l’effort surtout sur le retour du trajet.

Désormais, vous pourrez aller plus loin, mais surtout revenir sans trop de difficultés. Bien sûr il faut tout de même pédaler. Mais qui dit vélo dit forcément équipement de protection. Et surtout casque de protection. En effet, on n’est jamais trop prudent.

LIVALL EVO21, connecté en Bluetooth.

Si vous vous demandez ce que pourrait faire du Bluetooth un casque de vélo, Livall va vous l’expliquer avec ce nouveau casque. En effet, ce nouveau casque offre plusieurs fonctionnalités. La plus basique c’est qu’il informe les automobilistes derrière vous de votre direction. En effet, grâce au LED arrière vous pouvez signaler lorsque vous tournez à gauche ou à droite.

Autre point fort, c’est le fait qu’une fois associé à votre smartphone, l’application au travers du GPS, vous localise. Enfin, un des derniers points est que le casque est équipé d’une fonction « chute ».

Détection de chute.

Ainsi, en cas de chute, le casque envoie directement une alerte à un proche au travers de votre smartphone. La marque annonce une réactivité dans les 90 secondes de votre chute. Outre le fait de lui envoyer un message d’alerte, l’application envoie également votre position GPS.

En outre, l’application permet aussi à un proche de savoir où vous êtes pour autant que vous lui ayez donné l’accès.

Des LED de partout !

Si le casque est équipé d’un bandeau LED à l’arrière qui fait office de clignotants gauche-droite, il est également doté de LED sur la face avant. Des LEDs qui offrent un angle de 45° devant vous.

Prix et disponibilité.

Proposé au prix de 129$, le casque LIVALL EVO21 est actuellement disponible sur Indiegogo au prix de 89$. Les premières livraisons sont prévues pour juillet 2021.