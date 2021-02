CUPRA Formentor e-HYBRID, le nouveau SUV de la marque arrive !

Avec son futur CUPRA Formentor e-HYBRID, la nouvelle marque issue de chez Seat annonce l’arrivée prochaine d’un tout nouveau SUV Hybride qui proposera une puissance cumulée de 245CV. Un SUV qui apporte aussi un concentré de technologie et de connectivité.

La marque CUPRA prend son envol et s’écarte de plus en plus de Seat. Elle le prouve une fois de plus avec l’arrivée en 2021 d son premier SUV sportif hybride. Un nouveau venu qui devrait débarqué courant de l’année 2021 et sur lequel la marque mise énormément.

Selon Wayne Griffiths, président de CUPRA et SEAT :

Le CUPRA Formentor e-HYBRID représente l’essence de la marque et sera la clé pour doubler le volume des ventes par rapport à 2020. Notre objectif est que le Formentor représente 50% des ventes de CUPRA en 2021. Des ventes dont la moitié sera constituée de versions hybrides rechargeables. Les ventes d’hybrides électriques en Europe ont représenté 11,9 % des ventes totales en 2020, contre 5,7 % en 2019. Le marché va continuer à se développer et permettre la transition vers l’électrification.

CUPRA Formentor e-HYBRID, de la puissance sous la pédale.

Avec cette nouvelle combinaison, moteur thermique et électrique, le nouveau SUV de la marque dispose d’une puissance de 245CV. 150CV fournit par le petit moteur thermique de 1.4L TSI et 115CV fournit par le moteur électrique de 13kWh.

Pour ce qui est de la partie électrique, Cupra annonce une autonomie de 55 km en full électrique. En usage mixte, la marquer annonce une consommation de carburant de 1,4 litres/100 km et des émissions de seulement 31 g/km selon le cycle de test officiel WLTP.

Intérieur et connectivité.

Ce nouveau venu devrait reprendre en grande partie les mêmes codes que la version essence pour ce qui est de son habitacle et de sa connectivité. Ainsi, le CUPRA Formentor e-HYBRID devrait embarquer un écran 10,2” nommé Digital Cockpit par la marque. La navigation passera quant à elle via un second écran de 12 pouces avec des services de cartographies connectés.

Pour ce qui est de la connectivité avec la voiture, tout passera via l’application Cupra Connect pour smartphone et le portail MyCupra ou le système d’info divertissement de la voiture.

Conforme à tous les véhicules européens, ce nouveau venu héritera également de la fonction d’appel d’urgence.

Grâce à l’application sur smartphone, il sera possible au propriétaire de la CUPRA Formentor e-HYBRID de verrouiller ou déverrouiller la voiture à distance. Mais aussi, de régler la température, contrôle l’autonomie des batteries, le niveau de carburant. Il sera aussi possible de localiser la dernière position de la voiture. Détail intéressant, il sera même possible de fixer une limite de vitesse.