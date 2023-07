Somfy lance Home Alarm Essential.

Avec Home Alarm Essential Somfy renforce sa solution Home Alarm en proposant un nouveau dispositif pour sa solution de sécurité grand public.

Depuis son lancement en 2015, la gamme Home Alarm est devenue l’alarme Numéro 1 en France sur le marché Grand Public. Aujourd’hui, Somfy renforce sa solution phare, en capitalisant sur les forces qui ont fait son succès et en optimisant les fonctionnalités à travers des performances améliorées et une plus grande autonomie.

Home Alarm Essential, une nouvelle solution pour protéger votre maison.

Somfy annonce l’arrivée d’une nouvelle centrale d’alarme baptisée « Link Essential ». Une centrale qui selon la marque serait plus performante. De fait, cette nouvelle centrale d’alarme intégrée au système Home Alarm Essential offre désormais une autonomie de 24 heures contre les 6 heures de la version précédente. Somfy annonce aussi des performances audio améliorées et une installation simplifiée et plus fluide.

Somfy souligne u passage que cette nouvelle solution Home Alarm Essential est compatible avec ses autres produits dédiés à la sécurité de la maison comme le détecteur breveté IntelliTAG® qui détecte les vibrations sur les portes et fenêtres.

Une alarme pilotable de n’importe où.

Cette nouvelle solution intègre également la possibilité multiple en matière de contrôle. Ainsi, la centrale pourra aussi bien être gérée par un clavier intérieur ou un badge télécommande pour notamment activer ou désactiver la centrale.

Mais la centrale pourra aussi être gérée directement depuis une tablette ou un smartphone au travers de l’application « App Somfy Protect ». Une application disponible aussi bien sur Android que sur iOS.

Somfy nous informe :

Simple à utiliser, Home Alarm Essential reste également simple à installer : les produits sont sans fil, et la centrale reconnaît automatiquement les périphériques.

Pour s’adapter aux besoins de tous ses clients, Somfy propose également une offre de services à la carte et sans engagement.

Enfin, dernier détail qui a toute son importance, si tout cela fonctionne en Wi-Fi sachez que Somfy propose une connexion de secours en cas de panne de WiFi via téléphonie mobile accessible à 2,99€/mois, pour continuer à être alerté sur smartphone.

Prix et Disponibilité.

Home Alarm Essential (idéal pour une maison avec internet) existe en différents packs à partir de 449 € TTC sur la e-boutique Somfy, dans les grandes surfaces de bricolage et sur certains sites marchands.