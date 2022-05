Huawei et ZTE bannis du Canada pour les prochaines années à venir.

Le gouvernement canadien vient d’annoncer son intention d’interdire l’utilisation des équipements fournis par Huawei et ZTE sur son territoire. Les autorités gouvernementales canadiennes devraient imposer aux opérateurs la suppression des équipements des deux géants chinois, et ce pour raison de « Sécurité d’état ».

Alors qu’on pensait qu’il en était fini de cette guerre technico-politico sécuritaire concernant la 5G et Huawei et ZTE, il semblerait qu’il n’en est rien. Ainsi, après les USA, le Royaume-Uni, l’Australie et d’autres pays, le Canada est en passe de faire voter une loi qui interdit aux opérateurs d’utiliser des équipements télécom de Huawei ou de ZTE.

Cette loi qui n’est pas encore passée, mais qui devrait l’être dans les prochaines semaines fait état d’une « éradication » des équipements chinois télécom sur le sol (enfin les ondes) canadiennes.

Cette nouvelle proposition de loi devrait donc apporter un changement radical dans le paysage télécom canadien.

Plus d’équipement ZTE et Huawei pour fin 2027.

La première mesure consiste au fait que les opérateurs auront jusqu’au 28 juin 2024 pour supprimer ou résilier tous les contrats établis entre eux et Huawei et ZTE. Et ce qu’il s’agisse de produits, de hardware ou de services. Cette première mesure implique aussi que les opérateurs canadiens ne pourront plus non plus établir de nouveaux contrats avec les deux constructeurs chinois pour l’achat, l’installation et la mise en place d’équipements 4G ou 5G.

La seconde mesure va encore plus loin. D’ici 2027, plus aucun dispositif estampillé Huawei ou ZTE ne pourra être actif et présent sur les réseaux télécom canadien. Cela impliquant le fait que tous les réseaux 4G actuels dotés d’antennes, de matériel Huawei ou ZTE devront être remplacés par les opérateurs. Une directive qui va entrainer des couts non négligeables aux opérateurs. Il se pourrait alors que ceux-ci reportent ce cout sur leur client et donc les consommateurs.

Une décision pour raison de sécurité.

C’est en tout cas ce qu’invoque le Canada en affirmant que sa décision se base sur

« Un examen approfondi par nos agences de sécurité indépendantes et en consultation avec nos alliés les plus proches ».

Bref, vous l’aurez compris, le Canada suit concrètement les USA sur ce domaine.

De leur côté, les deux constructeurs chinois se disent une fois de plus outrée. Car à ce jour, ils déclarent avoir été toujours transparents sur la sécurité de leur équipement et font « portes ouvertes » à tout état qui voudrait vérifier ses serveurs sur la cyber sécurité.

En outre, Huawei a toujours demandé aux Américains qu’ils apportent la preuve de cette menace de sécurité et d’espionnage. Chose qui à ce jour, n’a toujours pas été apportée par l’état américain souligne Huawei.