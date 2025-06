Google Maps devient votre allié pour voyager plus vert cet été

L’été est enfin là, et Google Maps vous aide à voyager de manière plus écologique et maligne. En effet, Google annonce quelques nouveautés dans les options de son logiciel GPS à savoir Google Maps. Voici les nouveautés utiles à adopter dès maintenant :

Nous sommes nombreux en Europe à utiliser Google Maps pour nos déplacements ou tout simplement pour trouver certains centre ou point d’intéret. Fort de ce constat, Google a décidé d’intégrer de nouvelles fonctionnalités à son application. Mais quelles sont-elles ?



Roulez tranquille en ville

Dans 17 nouvelles métropoles européennes (Bruxelles, Barcelone, Rome…), l’appli affiche les pistes cyclables, la circulation attendue et les côtes à éviter – pour des balades à vélo sans stress !

L’IA vous conseille aussi le bon mode de transport

Si marcher ou prendre les transports en commun est aussi rapide que la voiture, Maps vous le propose automatiquement. Aujourd’hui, tout ça est disponible dans plus de 60 villes et a déjà remplacé des millions de trajets en voiture.

Roulez plus malin

L’option “trajet économe” vous guide sur le chemin le moins énergivore. Résultat ? 2,7 millions de tonnes de CO₂ économisées en 2024 – soit l’équivalent de retirer 630 000 voitures de la circulation !

Zéro surprise dans les zones à faibles émissions

Google Maps vous alerte si votre itinéraire traverse une zone réglementée. Plus de 1 000 zones couvertes en Europe, dont en Suède et en Italie – pour éviter les amendes et faire le bon choix.

Des feux plus fluides grâce à l’IA

Avec le projet “Green Light”, les feux sont synchronisés dans 20 villes (Vilnius, Manchester…) afin de réduire les ralentissements et la pollution.

En résumé :

Plus d’infos pour les vélos

IA pour vous guider vers le meilleur mode de transport

Itinéraires optimisés niveau énergie

Info en temps réel sur les zones à faibles émissions

Feux plus intelligents pour moins de bouchons

Cet été, optez pour des déplacements plus durables, connectés et collectifs. Google Maps vous guide pas à pas – à vous le voyage avec conscience et légèreté !

