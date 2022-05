WH-1000XM5, le nouveau casque haut de gamme de Sony !

Avec le WH-1000XM5, le constructeur japonais renouvelle sa gamme de casques audio haut de gamme et apporte un successeur à son très mythique et exceptionnel Sony WH-1000XM4. Mais à quoi devons-nous nous attendre avec ce nouveau venu.

Bon, faut-il vraiment vous parler de Sony et de sa gamme de casques WH-1000XM… En effet, le constructeur japonais a su asseoir une notoriété phénoménale avec cette gamme notamment depuis le WH-1000XM3 qui a sans doute été LE modèle qui est parvenu à détrôner le Bose QuietConfort 35II.

Depuis la marque nous avait proposé l’an dernier son Sony WH-1000XM4 que nous avions eu l’occasion de tester. Alors ce nouveau venu ?

Test : Sony WH-1000XM4. Dans cet article nous allons vous présenter l’une des dernières nouveautés du Japonais Sony en matière de casques sans fil, le Sony WH-1000XM4. LeWH-1000XM3 avait déjà laissé une excellente impression lors de…

Sony WH-1000XM5, huit microphones et la fonction Auto NC Optimizer.

Alors, oui pas évident d’arriver sur le marché des casques supra aural de qualité quand son prédécesseur est déjà une sommité de qualité. Mais bon, Sony nous annonce avec ce nouveau casque la meilleure réduction de bruit du marché. Pour ce faire, Sony nous annonce intégrer deux processeurs qui contrôlent pas moins de huit microphones permettant de réduire considérablement le bruit. Et notamment, dans la gamme des moyennes et hautes fréquences.

Et pour que toute cette technologie soit la plus efficace possible, Sony propose la fonction Auto NC Optimizer qui optimise automatiquement la réduction de bruit en fonction de l’environnement. En outre, le constructeur souligne la présence de haut-parleur offrant un diaphragme de 30 mm spécialement développé pour ce modèle. Ce qui augmente encore la réduction du bruit.

Sony nous donne aussi plus d’informations :

La technologie LDAC d’encodage audio Sony, aujourd’hui adoptée par l’industrie, permet de profiter d’un son haute résolution supérieure, avec et sans fil. Toute la musique sera restaurée en audio haut de gamme à l’aide de la technologie DSEE Extreme™ qui opère une conversion ascendante des fichiers musicaux numériques en temps réel pour permettre au consommateur d’apprécier tous les détails que l’artiste a mis dans nos morceaux préférés. Ce nouveau casque est certifié 360 Reality Audio pour proposer une expérience musicale immersive et personnalisée.

De la réduction de bruit pour la voix également.

À noter que si le casque se veut être une solution au top en matière de réduction de bruit pour l’écoute, Sony souligne également ce nouveau modèle permet aussi de prendre des appels avec le casque dans de bonnes conditions. Ainsi, ce nouveau casque audio sans fil intègre la technologie « Precise Voice Pickup » . Il s’agit d’une technologie de détection vocale de Sony qui utilise quatre microphones à filtrage spatial et une fonction de réduction du bruit basée sur l’IA pour isoler la voix avec une précision parfaite.

Autre avancée, le support de la technologie « 360 Reality Audio » qui permet une immersion sonore à 360° et ainsi entendre les différents sons venant d’une zone à l’autre.

Niveau design, la marque reprend les codes de la version WH-1000XM4 tout en modifiant sensiblement l’arceau et en proposant un habillage minimaliste en cuir souple synthétique pour l’arceau et des coussinets qui couvrent totalement les oreilles sans donner une impression de « pression » sur les oreilles.

Bluetooth pour un appairage aisé et accès à des fonctions audio.

Comme pour les versions antérieures, ce nouveau modèle embarque une connexion Bluetooth pour un appairage avec votre smartphone. En plus la fonction Quick Access permet de reprendre la lecture de Spotify en deux ou trois pressions sur le casque sur les zones tactiles. Par ailleurs, l’application Sony Headphones Connect compare les données de pression sonore enregistrées par le casque avec les conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Enfin l’application Speak-to-Chat permet de « donner des ordres » au casque comme la mise en pause instantanée ou la reprise de la musique. On notera également que le casque est compatible avec Google Assistant et Alexa. Utile pour lancer des commandes à vos objets connectés.

Enfin, côté appairage Bluetooth, le casque pourra être jumelé à deux appareils en même temps. Le bouton du casque permettra notamment le basculement d’un appareil vers l’autre en toute simplicité.

Prix et Disponibilité.

Le casque WH-1000XM5 sera disponible en noir et en argent à partir de la fin mai 2022 à un prix d’environ 420€.