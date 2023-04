Sony ZV-E1, un nouvel appareil photo pour vloggueurs !

C’est en tout cas comme tel que le Sony ZV-E1 est défini par la marque. Un appareil photo de type hybride qui permet de prendre à la fois des photos et des vidéos avec un ISO réduit.

Le marché des appareils photo numérique a quelque peu souffert ces dernières années avec des smartphones toujours de plus en plus performants dans le segment de la photo. En effet, si les appareils photo numériques compacts ont connu leurs heures de gloire grâce à leur côté facile pour prendre des photos et surtout pour les imprimer par rapport à leur homologue argentique, l’arrivée des smartphones a changé quelque peu la donne.

Sony ZV-E1, un appareil photo hybride pour des vidéos de type « vlog ».

Avec ce nouveau modèle, Sony s’oriente et vise avant tout les vloggueurs en quête de vidéos et de photos de qualité. Ainsi, ce nouveau venu s’offre tout d’abord la possibilité d’avoir un « pas de vis » pour son objectif. Un objectif qui devient interchangeable. Sony annonce d’ailleurs que ce Sony ZV-E1 est l’appareil le plus léger et compact au jamais conçu à ce jour.

Il est doté d’un capteur plein format 12Mp rétroéclairé CMOS Exmor R avec dynamique de plus de 15 IL et sensibilité élevée. Il est également muni d’un processeur d’image BIONZ XR et d’une puce IA intégrée pour une mise au point AF en temps réel pour capturer des humains, animaux, insectes, avion, train, voitures…

Pour ce qui est de la vidéo, Sony annonce le support de vidéo en 4K 60p avec une possibilité vers une mise à jour vers la 4K 120p. L’appareil propose égalementun système de stabilisation d’image intégrée sur 5 axes et d’un mode de stabilisation actif dynamique. On notera parmi les autres fonctions le mode Vlog « présentation de produit » et une touche « Bokeh ».

Connectivité pour plus de liberté.

Afin der permettre du streaming en direct ou le transfert des vidéos ou photos sans devoir passer par un câble, le Sony ZV-E1 est doté à la fois du Bluetooth qui permettra l’association avec une application dédiée à installer sur smartphone, mais aussi du Wi-Fi pour le transfert facile des photos et vidéos. À noter que pour ce qui est du Wi-Fi, l’appareil photo supporte les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac (fréquence 2,4 GHz/fréquence 5 GHz).

Prix et Disponibilité.

Le nouveau ZV-E1 sera disponible en avril 2023 chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à 2 700 €TTC boitier nu et de 3000 €TTC en version kit avec le FE 28-60mm F4-5,6.