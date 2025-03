Belkin SoundForm Surround : un casque sans fil conçu pour une écoute immersive

Le Belkin SoundForm Surround est un casque audio sans fil circum-aural qui met l’accent sur le confort et la qualité sonore. Doté d’un son surround et d’une connectivité Bluetooth 5.0, il s’adresse aux utilisateurs recherchant une immersion sonore pour la musique, les films ou les jeux vidéo. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques.

Un son surround pour une expérience immersive

Le SoundForm Surround utilise une technologie de son spatialisé, permettant une immersion plus réaliste. Ses haut-parleurs dynamiques sont conçus pour offrir un son équilibré, avec des basses profondes et des médiums détaillés. Ce type d’audio est adapté à différents usages, qu’il s’agisse d’écoute musicale, de visionnage de films ou de jeux.

Une connexion Bluetooth 5.0 stable

Ce casque intègre la technologie Bluetooth 5.0, qui assure une connexion rapide et stable avec les smartphones, tablettes et ordinateurs. Cette version du Bluetooth réduit la latence et optimise la consommation d’énergie. Le casque propose également une autonomie allant jusqu’à 30 heures, ce qui permet une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

Un design pensé pour le confort

Le SoundForm Surround est conçu avec des coussinets en mousse à mémoire de forme, qui contribuent à un port agréable même lors d’une écoute prolongée. Son design circum-aural améliore l’isolation passive, en réduisant les bruits extérieurs sans utiliser de réduction active de bruit. L’arceau ajustable permet une adaptation à différentes morphologies.

Des commandes accessibles et un micro intégré

Les commandes intégrées sur l’oreillette permettent de gérer le volume, la lecture et les appels. Un microphone intégré est également présent pour assurer une communication claire, avec une réduction des bruits parasites. Le casque est compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Siri, offrant ainsi un contrôle vocal pratique.

Un rapport qualité-prix équilibré

Le Belkin SoundForm Surround se positionne dans une gamme de prix intermédiaire, proposant un ensemble de fonctionnalités adaptées à un large public. Avec son audio surround, son autonomie longue durée et son confort optimisé, il constitue une option accessible pour ceux qui recherchent un casque sans fil polyvalent.

Récapitulatif technique

Type : Casque sans fil circum-aural

: Casque sans fil circum-aural Technologie audio : Son surround

: Son surround Connectivité : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Autonomie : Jusqu’à 30 heures

: Jusqu’à 30 heures Micro intégré : Oui, avec réduction des bruits

: Oui, avec réduction des bruits Commandes : Boutons sur l’oreillette

: Boutons sur l’oreillette Compatibilité : iOS, Android, PC, Mac

: iOS, Android, PC, Mac Coussins d’oreille : Mousse à mémoire de forme

: Mousse à mémoire de forme Assistant vocal : Compatible Google Assistant et Siri

