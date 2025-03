Motorola enrichit Smart Connect avec de nouvelles fonctions Moto AI

L’écosystème numérique Smart Connect de Motorola et Lenovo s’étoffe avec l’arrivée de nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle. L’objectif : améliorer la fluidité et l’interconnectivité entre les appareils compatibles. Avec Moto AI, l’intégration multi-appareils atteint un nouveau niveau, offrant aux utilisateurs un contrôle simplifié et une gestion optimisée de leurs contenus.

Moto AI : une intelligence artificielle au service de l’expérience utilisateur

L’intégration de Moto AI dans Smart Connect marque une avancée significative pour les utilisateurs d’appareils Motorola et Lenovo. Désormais, il est possible de piloter l’écosystème numérique à l’aide de commandes vocales ou textuelles. Cette intelligence artificielle facilite la gestion des contenus en permettant, par exemple, de transférer instantanément des fichiers, de partager des écrans entre appareils ou encore d’optimiser la recherche de documents stockés.

Avec AI Search, les utilisateurs peuvent retrouver en quelques secondes des fichiers spécifiques, comme des factures, des contrats ou des notes de frais, grâce à une simple requête vocale. Plus besoin de fouiller dans les dossiers : Smart Connect centralise l’information et l’affiche immédiatement.

Un tableau de bord personnalisé pour une gestion simplifiée

L’un des ajouts majeurs de cette mise à jour est le tableau de bord Smart Connect. Ce nouvel espace centralisé permet de visualiser tous les appareils compatibles, qu’il s’agisse de smartphones, tablettes, PC, écouteurs Moto Buds ou encore trackers Moto Tags. Grâce à cette interface personnalisable, l’utilisateur peut ajouter, gérer et déconnecter des appareils en un seul geste, tout en gardant un œil sur l’état de leur batterie.

Cette nouveauté s’accompagne d’une intégration avec des services tiers, ce qui ouvre Smart Connect à un plus grand nombre d’utilisateurs Android. Une avancée significative qui démocratise l’accès à cet écosystème intelligent et interconnecté.

Une compatibilité étendue pour plus de flexibilité

Motorola ne se limite pas à son propre écosystème et étend la compatibilité de Smart Connect à de nouveaux appareils et systèmes. Ainsi, la dernière version de Smart Connect sera bientôt disponible sur PC Windows 10 et 11 via le Microsoft Store et pourra être téléchargée sur certaines tablettes Lenovo et smartphones Motorola via le Google Play Store.

Cette extension de compatibilité permet aux utilisateurs d’exploiter les fonctions avancées de Moto AI sur différents types d’appareils, créant ainsi une expérience homogène et fluide entre les plateformes.

Un partage de contenu toujours plus intuitif

Avec Moto AI, le partage de contenu devient plus intuitif que jamais. Les utilisateurs peuvent projeter l’écran de leur smartphone sur une télévision compatible Miracast, transférer des fichiers entre plusieurs appareils ou encore étendre leur écran sur un PC ou une tablette.

L’objectif est de faciliter la continuité du travail et du divertissement, sans nécessiter de câblage complexe ni d’applications tierces. En combinant l’intelligence artificielle et la connectivité avancée, Motorola optimise l’expérience multi-écrans et la gestion des fichiers à distance.

Un pas de plus vers l’avenir du multi-appareils

Avec cette mise à jour, Motorola renforce sa position dans l’univers de la connectivité intelligente. En combinant Smart Connect et Moto AI, la marque propose une solution fluide, intuitive et puissante pour tous ceux qui jonglent entre plusieurs appareils au quotidien.

L’évolution de cet écosystème ne fait que commencer. Avec 9 millions d’utilisateurs déjà conquis, Smart Connect continue de se perfectionner pour répondre aux besoins d’un monde toujours plus interconnecté.

Récapitulatif technique

Moto AI : commandes vocales et textuelles pour la gestion des contenus.

: commandes vocales et textuelles pour la gestion des contenus. AI Search : recherche intelligente de fichiers via Smart Connect.

: recherche intelligente de fichiers via Smart Connect. Tableau de bord Smart Connect : affichage et gestion centralisée des appareils connectés.

: affichage et gestion centralisée des appareils connectés. Compatibilité : disponible sur PC Windows 10/11, tablettes Lenovo et smartphones Motorola.

: disponible sur PC Windows 10/11, tablettes Lenovo et smartphones Motorola. Partage de contenu : transfert d’écran sur TV, extension d’affichage sur PC et tablettes.

: transfert d’écran sur TV, extension d’affichage sur PC et tablettes. Intégration tierce : support élargi aux utilisateurs Android.

