Black Friday : 47% d’économie sur le casque Bose QuietComfort SC Bluetooth avec réduction active du bruit Noir

Le Black Friday frappe fort cette année avec des promotions alléchantes, et l’une des offres phares concerne le Bose QuietComfort SC Bluetooth Noir. Connu pour sa réduction active du bruit, ce casque se hisse parmi les modèles les plus recherchés. Une économie de 47 % est à portée de clic grâce à cette réduction exceptionnelle.

Caractéristiques techniques :

La marque Bose, spécialiste de l’audio premium, continue d’impressionner avec des produits mêlant innovation et design soigné. Avec le QuietComfort SC Bluetooth, Bose répond aux besoins des amateurs de musique et des professionnels exigeants.

1. Une expérience d’écoute immersive grâce à la réduction active du bruit

Le casque Bose QuietComfort SC Bluetooth est équipé d’une technologie avancée de réduction active du bruit, idéale pour éliminer les sons indésirables. Que vous soyez dans un environnement bruyant ou que vous cherchiez à vous concentrer, ce casque assure un son clair et équilibré. Il permet de profiter d’une écoute immersive, que ce soit pour de la musique, des appels ou des vidéos.

2. Un design élégant et ergonomique

Avec son coloris noir intemporel, le Bose QuietComfort SC allie élégance et confort. Son arceau ajustable et ses coussinets en mousse mémoire garantissent une utilisation prolongée sans inconfort. Le casque est pensé pour s’adapter à toutes les morphologies et à tous les usages, qu’il s’agisse de déplacements ou de longues sessions de travail.

3. Connexion Bluetooth et autonomie solide

Le casque est doté d’une connectivité Bluetooth stable et performante, permettant une utilisation sans fil avec une portée étendue. Avec une autonomie allant jusqu’à 20 heures en mode sans fil, le Bose QuietComfort SC est parfait pour les utilisateurs en quête de fiabilité. Sa recharge rapide offre également plusieurs heures d’écoute avec seulement quelques minutes de charge.

4. Commandes intuitives et options personnalisables

Les commandes tactiles situées sur les oreillettes permettent de régler facilement le volume, de changer de piste ou de répondre à des appels. Le casque est compatible avec l’application Bose, qui permet de personnaliser les paramètres de réduction du bruit et d’égalisation sonore pour une expérience sur mesure.

5. Une opportunité à saisir durant le Black Friday

Le Black Friday offre une occasion unique de se procurer le Bose QuietComfort SC à un prix imbattable. Avec une réduction de 47 % disponible sur la Fnac, c’est le moment idéal pour investir dans un casque haut de gamme sans se ruiner.

Récapitulatif technique