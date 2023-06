Test : DiOBELL B12, la sonnette connectée abordable

Dans notre test du jour, nous allons découvrir la dernière sonnette connectée de la société, basée à Wavre en Belgique, Chacon. La DiOBELL B12 se présente comme une sonnette autonome et connectée avec une utilisation simple et efficace.



Préambule.

Chacon, entreprise belge qui existe depuis 1977 a commencé avec une gamme composée uniquement de douilles et de mutiprises pour ensuite diversifier sa gamme de produit. En 2008, ils créent leur propre marque connectée, la gamme DiO.

La marque DiO est orientée vers la domotique avec comme souhait une installation et une utilisation simple de leurs produits.

En 2018 Chacon est racheté par le groupe Cabasse qui aujourd’hui se nomme Veom et qui regroupe l’ensemble des marques. Leur marché porte sur “le smartHome à forte valeur ajoutée et rentables HiFi & Streaming Haut de gamme, Domotique et Vidéo sécurité”

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Indice de protection IP65 Type d’alimentation AC110-240V Batterie 1 – Type 2*18650, 2400mAh Fréquence radio 433,92 MHz by DiO App mobile DiO one Résolution 640×480 Vision Nocturne Oui Angle de détection 90° Volume réglable 25 – 85 dB Nombre mélodies 58 divers – Appel audio bidirectionnel

– Carillon interne avec flash, 58 mélodies et 4 niveaux sonores.

– Portée entre carillon et bouton extérieur : 150 m

– Porte-nom inclus

– Compatible à 100% avec la gamme DiO

– WIFI : Support 2.4G IEEE802.11b/g/n Carillon intérieur

Volume 25-85dB

Fréquence 433MHz

Alimentation AC110-240V

Consommation d’énergie en mode

veille

<0.5W

Matériau du boîtier ABS



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Sonnette connectée

Support mural avec fixation autocollante

kit de visserie et tournevis

porte-nom autocollant

câble de recharge

manuel d’utilisation

carillon sur secteur