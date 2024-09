Test : Anker Soundcore Space One

Soundcore, la marque d’Anker réputée pour ses produits audio abordables, atteint de nouveaux sommets avec le casque Soundcore Space One. Ce casque incarne l’évolution réussie d’une formule déjà convaincante avec le Q30, s’affirmant comme un modèle de référence dans sa catégorie. Regardons ça de plus près pour voir ce qu’il en est.



Préambule.

Soundcore est une marque audio en pleine ascension qui a su conquérir le cœur des consommateurs grâce à ses produits de qualité, son innovation constante et ses prix attractifs. Que vous soyez un audiophile exigeant ou un utilisateur occasionnel, Soundcore a probablement un produit qui répondra à vos attentes.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Connectivité : Bluetooth 5.3, AUX Design : Arceau Poids : 258,55 g Technologie ANC : Oui, adaptative Microphones : 3 + algorithme IA Caractéristiques sonores : Audio Hi-Res sans fil, Hi-Res, LDAC Autonomie (ANC activée) : 40 heures Autonomie (ANC désactivée) : 55 heures Couleur : Noir Charge rapide : Oui, 5 minutes = 4 heures

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x Soundcore Space One Noir

1 x Pochette de rangement

1 x Câble AUX

1 x Câble de chargement USB-C

1 x Manuel de l’utilisateur

Installation / Configuration du Soundcore Space One.

Le Soundcore Space One d’Anker se distingue par sa polyvalence en matière de connectivité. Vous pouvez opter pour une écoute traditionnelle avec le câble auxiliaire inclus, ou profiter de la liberté du sans fil grâce au Bluetooth 5.3, compatible avec des fonctionnalités avancées comme Auracast. Les audiophiles apprécieront la prise en charge du codec LDAC pour une qualité audio optimale sur les appareils Android, tandis que les codecs SBC et AAC assurent une compatibilité universelle.

Il dispose de l’appairage NFC comme sur le Life Q30, ainsi que du Bluetooth Multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément. Un petit bémol cependant : malgré son port USB-C pour la recharge, il n’est pas possible d’utiliser ce dernier pour transmettre l’audio, une fonctionnalité pourtant de plus en plus répandue sur le marché.