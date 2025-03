MWC 2025 : Qualcomm X85 : un modem-RF 5G conçu pour une connectivité plus rapide et plus efficace

Qualcomm a récemment annoncé le modem-RF X85, une solution avancée conçue pour améliorer la connectivité 5G sur une large gamme d’appareils. Ce modèle promet des débits plus rapides, une meilleure autonomie énergétique et une compatibilité élargie avec les réseaux mobiles actuels et futurs.

En proposant cette nouvelle technologie, Qualcomm vise à optimiser l’expérience utilisateur en facilitant l’accès à une connexion stable et performante, que ce soit sur smartphone, ordinateur portable ou d’autres appareils connectés.

Une vitesse de connexion améliorée

Le Qualcomm X85 prend en charge une large gamme de fréquences, notamment les bandes sub-6 GHz et mmWave, ce qui lui permet d’atteindre des débits descendants de plus de 10 Gbps dans des conditions optimales. Cette capacité offre une navigation plus fluide, des téléchargements plus rapides et une meilleure qualité pour les appels vidéo ou le streaming.

Débit descendant : jusqu’à 10 Gbps

: jusqu’à Débit montant : jusqu’à 3,5 Gbps

: jusqu’à Bande passante : supporte les bandes sub-6 GHz et mmWave

: supporte les bandes et Agrégation de spectre : multi-bandes pour une connectivité plus stable

Un modem conçu pour économiser l’énergie

L’un des enjeux majeurs des modems 5G est leur consommation énergétique. Avec le X85, Qualcomm a développé une gestion optimisée de l’énergie, permettant une utilisation plus efficace de la batterie. Cette amélioration est particulièrement importante pour les smartphones et les ordinateurs portables, où l’autonomie est un critère clé.

Optimisation énergétique : réduction de la consommation en veille et en usage actif

: réduction de la consommation en veille et en usage actif Gestion dynamique de la consommation : ajustement en fonction des besoins réseau

Une compatibilité renforcée avec les réseaux mobiles

Le X85 prend en charge les architectures de réseaux actuelles et futures, y compris les modes autonome (SA) et non autonome (NSA). Il est aussi compatible avec la connectivité satellite, une technologie en plein essor qui pourrait offrir une couverture réseau plus large dans les zones isolées.

Modes supportés : SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone)

: SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone) Compatibilité opérateurs : prend en charge les réseaux 5G de dernière génération

: prend en charge les réseaux 5G de dernière génération Connectivité satellite : amélioration de la couverture dans les zones peu desservies

Une optimisation via l’intelligence artificielle

Qualcomm intègre également des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour améliorer la connectivité. L’IA aide le modem à choisir automatiquement les meilleures bandes de fréquences disponibles, garantissant ainsi une connexion stable, même en déplacement ou dans des environnements à forte densité de réseau.

Ajustement automatique des fréquences : en fonction de l’environnement et des conditions réseau

: en fonction de l’environnement et des conditions réseau Optimisation dynamique : réduction des interférences et amélioration de la qualité du signal

Un modem destiné à de nombreux appareils

Le X85 n’est pas uniquement conçu pour les smartphones. Il pourra également équiper les PC portables, les objets connectés (IoT) et même certains véhicules autonomes. Son objectif est de garantir une connexion rapide et fiable pour un large éventail d’applications.

Smartphones : connectivité optimisée pour les appareils haut de gamme

: connectivité optimisée pour les appareils haut de gamme PC connectés : connexion 5G fiable pour une meilleure productivité

: connexion 5G fiable pour une meilleure productivité IoT industriel : applications pour l’automatisation et les objets connectés

: applications pour l’automatisation et les objets connectés Véhicules autonomes : amélioration de la communication entre véhicules et infrastructures

