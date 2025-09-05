Bon plan : L’enceinte portable JBL GO 4 passe sous la barre des 40 €

Dans l’univers de l’audio nomade, les enceintes compactes ne manquent pas. Mais lorsqu’un modèle reconnu comme la JBL GO 4 se retrouve sous la barre symbolique des 40 €, le bon plan mérite un coup de projecteur. Disponible actuellement à prix réduit sur Amazon, ce mini haut-parleur fait parler de lui pour son équilibre entre performance, robustesse et portabilité.

Caractéristiques techniques :

JBL, le géant américain de l’audio, continue d’étoffer son catalogue avec des produits pensés pour les utilisateurs mobiles. Fidèle à son ADN, la marque conjugue puissance sonore et design compact, sans sacrifier la qualité de fabrication. Avec la GO 4, JBL mise sur une montée en gamme discrète mais notable, par rapport à la génération précédente.

Une enceinte ultra-portable pensée pour le quotidien

La JBL GO 4 conserve un format de poche, avec un encombrement minimal qui la rend facile à glisser dans un sac ou même une grande poche de veste. Grâce à son nouveau design plus arrondi, elle gagne en ergonomie et en confort de transport. Son revêtement en tissu maillé assure une bonne prise en main tout en protégeant l’enceinte des chocs légers du quotidien.

Compacte, certes, mais elle ne néglige pas pour autant la puissance : le haut-parleur intégré délivre un son clair, net et étonnamment riche en basses pour sa taille. Une surprise agréable qui confirme que l’enceinte peut accompagner aussi bien les sessions en intérieur que les escapades en extérieur.

Résistance à l’eau et à la poussière : IP67 validé

Conçue pour suivre l’utilisateur partout, la JBL GO 4 est certifiée IP67. Cela signifie qu’elle résiste à une immersion temporaire dans l’eau ainsi qu’aux poussières fines. On peut donc l’emporter à la plage, au bord d’une piscine ou dans un sac à dos de randonnée sans craindre les éléments.

Cette robustesse n’est pas seulement théorique : les matériaux choisis sont à la hauteur des usages promis. L’enceinte supporte bien les petites chutes et les éclaboussures, ce qui en fait une compagne idéale pour l’été ou les virées en plein air.

Autonomie renforcée pour un usage prolongé

L’un des points forts de cette quatrième génération, c’est son autonomie. JBL promet jusqu’à 7 heures de lecture continue, ce qui permet de couvrir une journée complète d’utilisation modérée. En déplacement, en pique-nique ou simplement chez soi, on apprécie de ne pas avoir à recharger constamment l’appareil.

Le port de charge USB-C remplace les anciennes connectiques micro-USB, plus lentes et désormais obsolètes. C’est une amélioration bienvenue, qui permet un rechargement plus rapide et plus universel.

Bluetooth 5.3 : une connexion plus stable et efficace

La JBL GO 4 adopte la dernière norme Bluetooth 5.3, offrant une meilleure stabilité de connexion, une portée légèrement accrue et une consommation d’énergie réduite. Ce changement améliore l’expérience d’utilisation au quotidien, avec une synchronisation plus rapide et moins de coupures audio.

Elle est également compatible avec la fonction Auracast, qui permet de connecter plusieurs enceintes entre elles pour créer un véritable réseau sonore. Une fonctionnalité qui séduit les amateurs de son d’ambiance réparti dans plusieurs pièces ou lors d’événements à l’extérieur.

Un prix attractif pour une enceinte polyvalente

Le positionnement tarifaire de la JBL GO 4 est particulièrement stratégique. Habituellement commercialisée aux alentours de 49,99 €, elle passe actuellement sous la barre des 40 € sur Amazon. Une réduction qui, sans être spectaculaire, la rend très compétitive dans sa catégorie.

Pour ce prix, l’utilisateur accède à une enceinte bien construite, au son équilibré et aux fonctionnalités modernes. De quoi satisfaire aussi bien les jeunes utilisateurs en quête d’un premier modèle que les audiophiles nomades à la recherche d’un second haut-parleur compact.

Récapitulatif technique

Dimensions : 94,5 x 75,7 x 42,2 mm

Poids : 209 g

Puissance : 4,2 W RMS

Bluetooth : 5.3 avec support Auracast

Autonomie : jusqu’à 7 heures

Certification : IP67 (étanche et anti-poussière)

Connectique : USB-C (recharge)

Temps de charge : 3 heures environ

Coloris disponibles : multiple (selon stock)

