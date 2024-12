Pebble Nova : l’enceinte compacte qui redéfinit l’audio personnel

Avec la Pebble Nova, Creative Technology enrichit sa gamme d’enceintes compactes et design, en ciblant les utilisateurs cherchant une expérience audio de qualité dans un format minimaliste. Cette nouvelle référence s’inscrit dans une logique d’innovation et de praticité pour les amateurs de musique et de multimédia.

Une innovation signée Creative Technology

Creative Technology, reconnu pour ses solutions audio novatrices, continue d’étendre son offre avec la Pebble Nova, une enceinte qui combine esthétisme, performance et accessibilité. À travers ce modèle, la marque mise sur un design soigné et des fonctionnalités modernes adaptées aux besoins actuels.

A relire : Creative Zen Air SXFI : Les nouveaux écouteurs de Creative Technology qui Redéfinit l’Expérience Audio Creative Technology a récemment dévoilé ses tout nouveaux écouteurs, les Creative Zen Air SXFI. Ce produit promet de révolutionner le marché des écouteurs sans fil audio grâce à ses technologies innovantes et…

Pebble Nova, Un design élégant et moderne

La Pebble Nova séduit dès le premier regard grâce à son design sphérique minimaliste, qui s’intègre parfaitement dans tous les espaces, qu’il s’agisse d’un bureau, d’un salon ou d’une chambre. Disponible en plusieurs coloris sobres, elle combine élégance et discrétion. Ses dimensions compactes (139,5 x 132 x 136 mm) en font une alliée idéale pour ceux qui souhaitent optimiser leur espace tout en bénéficiant d’un son de qualité.

Une qualité audio au rendez-vous

Malgré sa petite taille, la Pebble Nova offre une puissance sonore impressionnante grâce à ses haut-parleurs intégrés de 2,75 pouces et son amplificateur numérique. Avec une puissance de sortie allant jusqu’à 15 W RMS et un mode Peak Power atteignant 30 W, elle est capable de produire des basses profondes et des aigus clairs, parfaits pour la musique, les films ou les jeux.

Connectivité pensée pour tous

Polyvalente, la Pebble Nova propose plusieurs options de connectivité, y compris le Bluetooth 5.3, garantissant une connexion stable et rapide avec tous les appareils compatibles. Pour les utilisateurs préférant une approche filaire, une entrée auxiliaire de 3,5 mm et un port USB-C sont également disponibles. Cette flexibilité permet de répondre à une large variété de besoins, que ce soit pour un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Facilité d’utilisation et détails techniques

La simplicité d’utilisation est un autre atout majeur de la Pebble Nova. Avec des boutons intuitifs et une configuration rapide, cette enceinte s’adapte à tous les niveaux d’expertise. Son alimentation via USB-C, compatible avec les adaptateurs USB Power Delivery (PD) de 30 W ou plus, facilite encore plus son intégration dans les setups modernes. Les haut-parleurs inclinés à 45° offrent une meilleure projection sonore, tandis que l’éclairage RGB personnalisable avec plusieurs préréglages ajoute une touche esthétique unique.

Compatibilité étendue et écoresponsabilité

La Pebble Nova se distingue également par sa compatibilité avec divers appareils, notamment les PC Windows, Mac, PS4 et Nintendo Switch. En outre, elle intègre une consommation d’énergie optimisée, en ligne avec une approche écoresponsable.

Récapitulatif technique

Dimensions : 139,5 x 132 x 136 mm

: 139,5 x 132 x 136 mm Poids : 1,2 kg

: 1,2 kg Haut-parleurs : 2 x 2,75 pouces à large bande

: 2 x 2,75 pouces à large bande Puissance de sortie : Jusqu’à 15 W RMS, 30 W en puissance de crête

: Jusqu’à 15 W RMS, 30 W en puissance de crête Connectivité : Bluetooth 5.3 Entrée auxiliaire 3,5 mm Port USB-C pour alimentation et audio

: Alimentation : Via USB-C, compatible avec adaptateurs USB Power Delivery (PD) de 30 W ou plus

: Via USB-C, compatible avec adaptateurs USB Power Delivery (PD) de 30 W ou plus Éclairage : RGB personnalisable avec plusieurs préréglages

: RGB personnalisable avec plusieurs préréglages Angle d’inclinaison : Haut-parleurs inclinés à 45° pour une meilleure projection sonore

: Haut-parleurs inclinés à 45° pour une meilleure projection sonore Compatibilité : Windows PC, Mac, PS4, Nintendo Switch

: Windows PC, Mac, PS4, Nintendo Switch Couleurs disponibles : Noir

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.