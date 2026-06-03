Le Guardian : ce bracelet d’alerte autonome sans téléphone veut renforcer la sécurité des familles et des travailleurs isolés

Le marché des objets connectés dédiés à la sécurité personnelle continue de se développer. À l’occasion de VivaTech, la jeune entreprise française Le Guardian dévoile un bracelet autonome capable d’alerter des proches en temps réel sans nécessiter de smartphone. Destiné aussi bien aux enfants, aux seniors qu’aux travailleurs isolés, ce dispositif mise sur la simplicité d’utilisation et la géolocalisation instantanée.

Avec son bouton SOS intégré, sa carte SIM embarquée et son application de suivi partagée, Le Guardian entend répondre à un besoin croissant : pouvoir être prévenu rapidement lorsqu’un proche rencontre une situation d’urgence.

La société à l’origine du projet a été fondée par Jennifer Riado Abad et Pauline Noel. Après de nombreux échanges avec des familles, des écoles, des collectivités locales et des professionnels, les deux entrepreneuses ont développé une solution pensée pour les personnes qui ne disposent pas toujours d’un téléphone ou qui ne peuvent pas l’utiliser facilement en situation de stress. Avec Le Guardian, la marque poursuit sa stratégie autour d’une sécurité accessible et simple à utiliser au quotidien.

Un bracelet de sécurité conçu pour fonctionner sans smartphone

La particularité de Le Guardian repose sur son fonctionnement autonome. Contrairement à de nombreux objets connectés du marché, le bracelet ne nécessite pas d’être relié à un smartphone pour envoyer une alerte.

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En cas de danger ou d’urgence, l’utilisateur doit simplement appuyer sur le bouton SOS présent sur le bracelet. Grâce à la carte SIM intégrée et au système GPS embarqué, une notification est immédiatement envoyée aux proches préalablement enregistrés dans l’application.

Cette approche vise notamment les jeunes enfants, les personnes âgées ou encore les travailleurs isolés qui ne disposent pas toujours d’un téléphone à portée de main.

Une localisation GPS en temps réel pour rassurer les proches

L’un des principaux atouts de Le Guardian réside dans son système de géolocalisation en temps réel.

Les proches peuvent suivre les déplacements de l’utilisateur directement depuis l’application mobile dédiée. Cette fonctionnalité permet d’obtenir rapidement la position de la personne équipée du bracelet lorsqu’une alerte est déclenchée.

L’objectif est de réduire le temps de réaction lors d’une situation critique et d’améliorer la coordination entre les membres de la famille ou les responsables d’un salarié isolé.

Une application complète pour le suivi et les alertes

L’écosystème développé autour de Le Guardian ne se limite pas au bracelet.

L’application mobile permet à plusieurs utilisateurs de partager l’accès aux informations et aux alertes. Les membres d’une famille peuvent ainsi être avertis simultanément lorsqu’un événement important survient.

Parmi les fonctionnalités annoncées figurent :

Réception instantanée des alertes SOS.

Historique des événements.

Consultation des déplacements.

Gestion de plusieurs utilisateurs.

Paramétrage de zones géographiques personnalisées.

Cette approche collaborative vise à offrir un meilleur suivi des personnes vulnérables ou nécessitant une surveillance particulière.

Des zones de sécurité et des alertes automatiques

Pour aller au-delà du simple bouton SOS, Le Guardian intègre également un système de géorepérage.

Les utilisateurs peuvent définir des zones d’entrée ou de sortie, comme :

Le domicile.

L’école.

Le lieu de travail.

Un centre de loisirs.

Lorsqu’une personne entre ou quitte une zone définie, une notification est automatiquement envoyée aux proches.

Des zones interdites peuvent également être configurées. Par exemple, des parents peuvent définir une piscine ou un secteur considéré comme sensible. Une alerte est alors transmise dès que le périmètre est franchi.

Une solution pensée pour plusieurs profils d’utilisateurs

Le Guardian cible plusieurs catégories de publics.

Les familles constituent une cible majeure, notamment pour les enfants âgés de 4 à 12 ans qui ne disposent pas encore d’un smartphone.

Les seniors représentent également un marché important. Le bracelet permet de conserver une certaine autonomie tout en rassurant les proches.

Les travailleurs isolés figurent aussi parmi les utilisateurs visés. Dans de nombreux secteurs professionnels, la capacité à envoyer rapidement une alerte peut constituer un élément important de sécurité.

Enfin, les sportifs ou les personnes rentrant seules le soir peuvent également utiliser Le Guardian comme dispositif de prévention supplémentaire.

Une autonomie de plusieurs jours et une conception adaptée au quotidien

Le bracelet a été conçu pour être utilisé en permanence.

Selon les informations communiquées par l’entreprise, l’autonomie permet plusieurs jours d’utilisation entre deux recharges. Le dispositif dispose également d’un écran résistant à l’eau afin de s’adapter aux usages quotidiens.

L’objectif est de proposer un produit discret, léger et facile à porter sans nécessiter d’intervention technique particulière de la part de l’utilisateur.

Un lancement commercial prévu en 2027

Le lancement officiel de Le Guardian est programmé pour 2027.

Pour les particuliers, le bracelet sera commercialisé au prix de 125 euros, livraison incluse. L’accès aux fonctionnalités de l’application nécessitera un abonnement mensuel de 9,90 euros.

À l’occasion de VivaTech, la société propose toutefois une offre de précommande avec un tarif promotionnel fixé à 99 euros ainsi qu’un mois d’abonnement offert.

Du côté professionnel, des offres multi-équipements et des solutions en leasing sont prévues afin de répondre aux besoins des entreprises employant des travailleurs isolés.

La start-up, actuellement incubée au sein d’IoT Valley à Labège, ambitionne également un déploiement rapide en France, en Espagne, au Portugal et en Italie.

Ce qu’il faut retenir

Le Guardian est un bracelet de sécurité autonome fonctionnant sans smartphone.

Il intègre un bouton SOS, une carte SIM et un système GPS permettant d’alerter des proches en temps réel.

L’application associée propose des fonctionnalités avancées de géolocalisation, de géorepérage et de suivi.

Le produit vise aussi bien les familles que les seniors, les travailleurs isolés et les sportifs.

Son lancement commercial est attendu en 2027 avec un prix annoncé de 125 euros.

Positionnement sur le marché

Le Guardian se positionne sur le segment des objets connectés dédiés à la sécurité personnelle et à la protection des personnes vulnérables.

Face aux montres connectées nécessitant souvent un smartphone ou une configuration complexe, le bracelet mise sur la simplicité et l’autonomie.

Ses principaux concurrents se trouvent dans les secteurs des dispositifs GPS pour enfants, des solutions de téléassistance pour seniors et des équipements de protection pour travailleurs isolés.

Le produit s’adresse aux utilisateurs recherchant une solution de sécurité permanente avec un minimum de manipulation.

FAQ : Le Guardian

Quelle est la fonction principale de Le Guardian ?

Le bracelet permet d’envoyer une alerte SOS avec géolocalisation en temps réel à des proches sans avoir besoin d’un smartphone.

Le Guardian fonctionne-t-il sans téléphone ?

Oui. Le dispositif intègre directement une carte SIM et un système GPS permettant un fonctionnement totalement autonome.

Quel sera le prix du bracelet Le Guardian ?

Le tarif annoncé est de 125 euros pour le grand public, avec un abonnement à l’application fixé à 9,90 euros par mois.

À qui s’adresse Le Guardian ?

Le produit vise les enfants, les seniors, les travailleurs isolés, les sportifs ainsi que les personnes souhaitant renforcer leur sécurité personnelle.

Quand sera disponible Le Guardian ?

Le lancement officiel est prévu pour l’année 2027.

Peut-on suivre les déplacements depuis l’application ?

Oui. L’application permet de consulter la position du bracelet, recevoir des alertes et gérer différentes zones géographiques.

Récapitulatif technique

Produit : bracelet connecté autonome

Fonction SOS : oui

Géolocalisation GPS : oui

Carte SIM intégrée : oui

Smartphone requis : non

Zones de sécurité : oui

Alertes d’entrée et sortie : oui

Application mobile : oui

Utilisateurs multiples : oui

Résistance à l’eau : oui

Autonomie : plusieurs jours

Prix annoncé : 125 €

Abonnement : 9,90 €/mois

Disponibilité : 2027

En résumé

Le Guardian est un bracelet connecté autonome conçu pour envoyer une alerte SOS avec géolocalisation sans nécessiter de smartphone. Grâce à sa carte SIM intégrée et à son application de suivi, il permet aux proches d’être informés rapidement en cas d’urgence. Destiné aux familles, seniors et travailleurs isolés, il arrivera sur le marché en 2027 avec une offre de précommande lancée lors de VivaTech.

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