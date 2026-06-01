DALI VEGA : le système audio tout-en-un qui veut réinventer l’écoute Hi-Fi à domicile

Avec le DALI VEGA, le constructeur danois entend répondre à une évolution majeure du marché audio : proposer une expérience Hi-Fi haut de gamme sans multiplier les éléments séparés. Ce nouveau système audio sans fil tout-en-un combine amplification, streaming haute résolution et technologies acoustiques avancées dans un unique châssis conçu pour s’intégrer facilement dans un intérieur moderne.

Développé pendant près de cinq ans, le DALI VEGA vise les utilisateurs à la recherche d’une solution simple à installer tout en conservant les standards de qualité sonore qui ont fait la réputation du fabricant danois. Avec sa compatibilité BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect ou encore Tidal Connect, il s’inscrit dans la tendance des systèmes audio premium connectés.

La marque danoise DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries) poursuit l’élargissement de son catalogue audio avec une approche davantage tournée vers les usages modernes. Historiquement reconnue pour ses enceintes Hi-Fi et home cinéma, l’entreprise cherche désormais à concilier haute fidélité, design et simplicité d’utilisation.

Un design danois pensé pour les intérieurs contemporains

Le DALI VEGA adopte une approche minimaliste inspirée du design scandinave. Le système associe aluminium anodisé, tissus tissés et véritables placages en bois disponibles en finition Natural Oak ou Dark Oak.

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Contrairement à une installation Hi-Fi classique composée de plusieurs éléments, l’ensemble repose sur un unique boîtier capable de fonctionner aussi bien en position horizontale que verticale. Le constructeur propose également une fixation murale afin d’intégrer plus facilement l’appareil dans différentes pièces du logement.

DALI mise également sur l’expérience utilisateur avec une grande molette de volume physique, un écran OLED orientable automatiquement et plusieurs touches programmables permettant d’accéder rapidement à ses contenus favoris.

Une architecture audio ambitieuse avec dix haut-parleurs intégrés

Sous son apparence épurée, le DALI VEGA embarque une configuration particulièrement ambitieuse pour un système tout-en-un.

L’appareil intègre dix haut-parleurs développés en interne, répartis entre tweeters à dôme souple de 25 mm, haut-parleurs médium-grave de 4,5 pouces et radiateurs passifs dédiés aux basses fréquences. L’ensemble repose sur une architecture active à huit canaux.

Le constructeur annonce une puissance totale de 400 watts, distribuée sur huit amplificateurs de 50 watts chacun. Cette configuration doit permettre de produire un niveau sonore élevé tout en conservant précision et dynamique.

La réponse en fréquence annoncée s’étend de 32 Hz à 22,7 kHz, tandis que le niveau sonore maximal atteint 110 dB à un mètre.

Adaptive Stereo Enhancement : la technologie phare du DALI VEGA

L’une des principales innovations du DALI VEGA repose sur la technologie propriétaire Adaptive Stereo Enhancement (ASE).

Cette solution analyse le contenu audio en temps réel afin de recréer une scène sonore plus large et plus immersive à partir d’un seul appareil. L’objectif consiste à générer une impression stéréo étendue malgré l’absence de deux enceintes distinctes.

Selon DALI, ce traitement numérique permet d’obtenir une restitution plus enveloppante aussi bien pour la musique que pour les contenus vidéo ou les programmes télévisés.

Cette approche rappelle la stratégie adoptée par plusieurs acteurs du marché des systèmes audio premium cherchant à combiner simplicité d’installation et performances acoustiques avancées.

Un système intelligent qui adapte automatiquement le son

Le DALI VEGA intègre également une technologie baptisée Adaptive Orientation Adjustment (AOA).

Grâce à différents capteurs, l’appareil détecte automatiquement sa position dans la pièce et adapte son traitement acoustique selon qu’il soit installé à l’horizontale, à la verticale, sur un meuble ou fixé à un mur.

Le système ajuste également la dispersion sonore afin d’optimiser les performances en fonction des contraintes de la pièce.

Cette capacité d’adaptation constitue l’un des arguments majeurs du constructeur, qui souhaite proposer une qualité sonore cohérente quelle que soit la configuration d’installation.

BluOS, streaming haute résolution et multiroom

Le DALI VEGA s’appuie sur la plateforme BluOS pour gérer la diffusion audio.

Cette solution permet d’accéder à de nombreux services de streaming tels que Spotify, Tidal, Qobuz, TuneIn ou Radio Paradise. Le système prend également en charge AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Spotify Connect et Tidal Connect.

La compatibilité BluOS ouvre également la porte à un fonctionnement multiroom avec d’autres équipements compatibles Bluesound ou BluOS présents dans le domicile.

Les formats audio haute résolution sont également supportés, notamment le MQA et les flux Hi-Res Audio.

Connectique : un appareil pensé pour remplacer plusieurs équipements

Au-delà du streaming, le DALI VEGA propose une connectique relativement complète.

On retrouve notamment une entrée HDMI ARC pour une utilisation comme barre de son, des entrées analogiques RCA, des entrées optiques numériques, une connexion USB Audio ainsi qu’une compatibilité Bluetooth.

Cette polyvalence permet de connecter aussi bien un téléviseur qu’une platine vinyle équipée d’un préamplificateur ou un ordinateur.

L’objectif est clair : remplacer plusieurs appareils Hi-Fi traditionnels par une seule solution intégrée.

Prix, disponibilité et lancement

Le DALI VEGA sera commercialisé à partir de septembre 2026 sur plusieurs marchés internationaux.

Le constructeur annonce un tarif de 2 999 euros en Europe, soit un positionnement clairement premium dans l’univers des systèmes audio connectés tout-en-un.

Avec cette proposition, DALI cherche à séduire les utilisateurs souhaitant accéder à une expérience audio haut de gamme sans les contraintes d’un système Hi-Fi traditionnel composé de multiples éléments.

Ce qu’il faut retenir

Le DALI VEGA est un système audio sans fil tout-en-un destiné au segment premium.

Il embarque dix haut-parleurs, une amplification totale de 400 watts et des technologies de spatialisation propriétaires.

La compatibilité BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect lui permet d’accéder à la plupart des services de streaming modernes.

Sa technologie d’adaptation automatique optimise la restitution sonore selon l’emplacement choisi.

Le lancement est prévu en septembre 2026 à partir de 2 999 euros.

Positionnement sur le marché

Le DALI VEGA s’inscrit sur le segment des systèmes audio connectés haut de gamme tout-en-un.

Il se positionne face à des références comme le Naim Mu-so 2, le Cambridge Audio Evo One ou encore certains modèles premium de Ruark Audio.

Le produit cible les amateurs de musique souhaitant bénéficier d’une restitution Hi-Fi avancée sans investir dans une installation séparée composée d’enceintes, d’un amplificateur et d’un lecteur réseau.

FAQ : DALI VEGA

Quelle est la puissance du DALI VEGA ?

Le système développe une puissance totale de 400 watts répartie sur huit canaux d’amplification de 50 watts chacun.

Quelle est la réponse en fréquence du DALI VEGA ?

DALI annonce une plage de fréquences comprise entre 32 Hz et 22,7 kHz avec une tolérance de ±3 dB.

Le DALI VEGA est-il compatible multiroom ?

Oui. Grâce à BluOS, il peut être intégré dans un système audio multiroom avec d’autres appareils compatibles.

Quels services de streaming sont compatibles ?

Spotify, Tidal, Qobuz, AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Spotify Connect et Tidal Connect sont pris en charge.

Quel est le prix du DALI VEGA ?

Le tarif annoncé en Europe est de 2 999 euros.

Quand sortira le DALI VEGA ?

La commercialisation est prévue à partir de septembre 2026.

Récapitulatif technique

Puissance : 400 W

Amplification : 8 x 50 W

Haut-parleurs : 10 transducteurs

Tweeters : 4 x 25 mm à dôme souple

Médium/grave : 4 x 4,5 pouces

Radiateurs passifs : 2 unités

Réponse en fréquence : 32 Hz – 22,7 kHz

Streaming : BluOS, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect

Bluetooth : aptX HD

Connectique : HDMI ARC, RCA, optique, USB Audio

Installation : horizontale, verticale ou murale

Finitions : Natural Oak, Dark Oak

Disponibilité : septembre 2026

Prix : 2 999 €

En résumé

Le DALI VEGA marque l’arrivée d’un nouveau système audio connecté premium conçu pour simplifier l’accès à la Hi-Fi. Grâce à ses dix haut-parleurs, sa puissance de 400 watts et son intégration BluOS, il combine streaming, multiroom et restitution sonore avancée dans un unique appareil. Son lancement est attendu en septembre 2026 au prix de 2 999 euros.

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