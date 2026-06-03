Test : Konyks Camini Air S360, caméra extérieure motorisée surveillance ultime 360° max.

La Konyks Camini Air S360 est une caméra extérieure motorisée conçue pour offrir une surveillance 360° sans angle mort. Grâce à sa rotation automatique, sa détection intelligente des mouvements et sa vision nocturne performante, elle assure une protection complète de votre domicile, de jour comme de nuit. Compatible avec les assistants vocaux et l’application Smart Life, la Camini Air S360 s’intègre facilement dans n’importe quelle installation de domotique. Robuste, simple à configurer et pensée pour la sécurité extérieure, elle ambitionne de renforcer la tranquillité de votre foyer.



Préambule.

Konyks Camini Air S360, caméra extérieure motorisée

Konyks est une marque française spécialisée dans les objets connectés pour la maison, créée en 2016 au sein de la société Apynov, basée à Toulouse. Elle conçoit des produits destinés à améliorer le confort, la sécurité et la maîtrise énergétique du foyer. Tous les appareils Konyks sont compatibles avec la plateforme de domotique Tuya / Smart Life.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Contenu de la boite:

Konyks Camini Air S360, caméra extérieure motorisée 100 % sans fil : aucune installation de câbles nécessaire

Le panneau solaire est déportable (installation non limitée au corps de la caméra)

Résolution 4 MP (2560×1440)

Objectif : HD 4,0 mm F1.6

Champ de vision (FOV) : 103°

Appareillage facile avec scan du code QR

Connexion sans fil : Wi-Fi 2,4 GHz

Vision nocturne en couleur : Commutateur IR-CUT automatique

Alimentée par panneau solaire 3W

Détection de mouvement PIR pour réduire les fausses alertes

Audio bidirectionnel avec annulation d’écho

Entrée audio : Microphone

Sortie audio : Haut-parleur

LED : 12 LED blanche + IR : 4 illuminateurs IR 850 nm

Détection de mouvement intelligente + sirène

Distance de vision nocturne : 8–10 m

Batteries rechargeables intégrées 5200 mAh (type 18650)

Étanchéité IP65 pour usage extérieur

Chargeur USB-C 5V DC 2A inclus de 2 mètre

Support mural, vis et manuel d’installation inclus

Stockage jusqu’à 256 Go (carte SD non inclus), stockage Cloud : optionnel

Compatible Amazon Alexa, Google Assistant, etc.

Installation / Configuration.

Pour utiliser la Camini Air S360 avec l’application Konyks, que vous pouvez trouver ici:

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.konyks iPhone : https://apps.apple.com/fr/app/konyks/id1366523085 Page de téléchargement : https://konyks.com/telecharger-app-konyks/ Mettez sous tension la caméra après avoir soulevé le petit cache en caoutchouc sur la tête de la caméra et basculez le bouton sur ON. La caméra émet un jingle et le voyant clignote en rouge (mode appairage). Dans l’app Konyks Ouvrez Konyks → appuyez sur “+” → “Ajouter un appareil” → choisissez “Camini Air S360” . Saisissez le mot de passe de votre Wi‑Fi 2,4 GHz -pas de 5 GHz . L’écran affiche un QR code. Placez l’écran à environ 15 cm de l’objectif jusqu’au bip de validation. Si l’appairage devait échouer : réinitialisez la caméra (bouton Reset 5–10 s), désactivez votre VPN/IPv6 sur le téléphone, réessayez en vous assurant du réseau 2,4 GHz. Si la caméra est déjà liée à un autre compte, supprimez‑la d’abord dans l’autre appli puis réinitialisez‑la avant de l’ajouter. Voici un guide détaillé en cas de besoin : https://konyks.com/online-doc/camini-air-s360/



Tous les appareils Konyks sont compatibles avec la domotique Tuya / Smart Life. Mais attention il faut choisir: en pratique, un appareil est lié à un seul compte/cloud à la fois. Pour passer d’une appli à l’autre, il faut d’abord supprimer/dissocier l’appareil dans l’application d’origine puis réinitialiser la prise/caméra et l’ajouter dans l’autre appli.

Vous pouvez donc les ajouter dans Smart Life si vous le souhaitez : https://konyks.com/actualites-konyks/konyks-vs-tuya-smartlife-quelle-application-choisir-pour-controler-tous-vos-appareils/

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Une Konyks Camini Air S360

Un smartphone Android

Une connexion Wi‑Fi domestique

L’application Konyks pour le pilotage

Mesures.

Certificat conforme CE / FCC

Environnement de fonctionnement : Température −10°C à 50°C, humidité 10–95 % (sans condensation)

Dimension : 12 x 15,5 x 23

Poids : 684g

Prise en main.

La prise en main de la Konyks Camini Air S360 est fidèle à l’ADN de la marque : simple, rapide et accessible.

La motorisation panoramique 360° permet une couverture quasi totale de la zone à surveiller. Les mouvements sont fluides et la caméra réagit immédiatement aux commandes envoyées depuis l’application.

La vision nocturne couleur offre une visibilité suffisante pour détecter une présence dans un environnement sombre. Les notifications de détection de mouvement arrivent rapidement sur le smartphone.

L’audio bidirectionnel permet également de communiquer à distance avec une personne présente devant la caméra.

Utilisation.

L’application konlys permet à la caméra de tourner sur elle même et de balayer de haut en bas. Une lecture du paysage de jour comme de nuit et en couleurs pour surveiller efficacement. La camera Camini Air S360 possède une sirène que l’on peut activer à distance ainsi qu’une fonction éclairage, permettant de dissuader d’éventuels intrus. Avec le panneau solaire livré, la caméra reste chargée en permanence du moins durant la belle saison, il nous faudra vérifier cela lorsque le soleil sera moins généreux en hiver. Il reste possible de brancher une alimentation 5.5V pour charger la batterie Li-Ion de 5200 mAh, non amovible avec protection de charge.

Alerte par notification du smartphone en cas de passage dans son champs de vision. Dans les réglages de détection, il est possible de spécifier une détection par IA afin de générer les alertes en cas de détection de forme humaine uniquement. L’enregistrement des événements se fait sur carte SD qui n’est pas fournie ou sur le stockage en ligne payant après deux mois offerts.

C’est depuis le smartphone et l’application konyks qu’on accède à toutes les fonctionnalités afin de modifier les paramètres des alertes, du niveau de batterie. Mais aussi de créer des scenarii d’automatisation, par exemple: la nuit tombée la camera Camini Air s360 détecte un mouvement, elle peut alors allumer sa lumière et déclencher la sirène afin d’éloigner tous visiteurs indésirables. Une très belle qualité des photos et vidéos – Image 4 MP (2560 x 1440 pixels) – de jour, juste suffisant en mode couleur la nuit mais parfait en mode infrarouge. La mise au point est instantanée.

Conclusion.

La Konyks Camini Air S360 est une caméra extérieure connectée qui combine motorisation 360°, vision nocturne, détection intelligente des personnes, sirène intégrée et pilotage à distance. Compatible avec les environnements domotiques Smart Life et Tuya, elle constitue une solution efficace pour la surveillance de la maison, avec une installation simple et des fonctionnalités adaptées au grand public. Son système de détection IA, associé aux alertes mobiles et aux fonctions de dissuasion, en fait une solution pertinente pour renforcer la sécurité extérieure du domicile.

Points Positifs Points Négatifs + Installation très simple et rapide – zone d’alerte définie et non paramétrable + Application intuitive – pas de carte SD fournie + Qualité vidéo et photo 4MP – stockage cloud payant + Motorisation très fluide et rapide –

Evaluation.

Configuration : 20/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 17/20 Signal Wifi / Bluetooth :18 /20 Prix : 17 Note finale : 18/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :

Photos du produit :

Boite:

Photos de configuration :

Prise de vue Caméra:

Prise de vue Smartphone: