Netatmo lance la Commande Intelligente de Climatiseur.

Avec sa nouvelle Commande Intelligente de Climatiseur, Netatmo offre la possibilité aux possesseurs de climatiseurs standard de les piloter à distance depuis leur smartphone, et ce, grâce à l’application Home + Control.

Le beau temps et la bonne saison devraient arriver prochainement et la mise en route des Climatiseurs pour refroidir son habitation va être nécessaire. À noter que désormais de plus en plus de climatiseurs offrent une solution à la fois pour rafraichir, mais aussi pour chauffer. En outre, le prix des climatiseurs a fortement chuté et leur installation est devenue facile à mettre en place par un particulier. Netatmo, qui s’est spécialisé dans les produits connectés dédiés à la domotique propose une nouvelle solution pour les climatiseurs classique pour les rendre connectés.

Commande Intelligente de Climatiseur, pour le rendre connecté.

Avec cette nouvelle Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo offre une nouvelle solution domotique pour tous les propriétaires de climatiseur pour les rendre connectés sans devoir forcément tout remplacer. En effet, la marque a eu l’idée de concevoir une télécommande qui communique avec tous les climatiseurs et pompes à chaleur air-air équipés d’une télécommande à infrarouge dont l’écran affiche les réglages.

Une fois installée, cette télécommande va communiquer avec le système infrarouge de votre climatiseur et se connecter à votre box au travers d’une connexion Wi-Fi. En effet, cette télécommande dispose d’un système infrarouge pour se connecter au climatiseur et du Wi-Fi 802.11 b/g/n pour se connecter à votre réseau.

Le système pourra être piloté depuis un smartphone via l’application Home + Control pour allumer ou éteindre le climatiseur. L’application permettra aussi de configurer des scénarios pour ajuster la température selon les jours ou les périodes de la journée.

Connectée et compatible avec des assistants.

La Commande Intelligente est également compatible avec les différents assistants vocaux et écosystèmes connectés, tels que Google Home, Alexa ou Apple Home. Ainsi il vous suffira de dire « Alexa augmente la température » pour que le système envoie l’information au climatiseur.

Enfin, pour optimiser au mieux votre consommation, l’application embarque aussi une fonction de géolocalisation intégrée « Eco-Assist ». Cette fonction est en mesure de couper les appareils lorsque son utilisateur quitte le domicile et les rallume à son retour.

Prix et Disponibilité.

La Commande Intelligente de Climatiseur Netatmo est disponible dès aujourd’hui au prix de 119,99 €.