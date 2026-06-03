Protection iPad Lilypad : Belkin transforme l’iPad en personnage de Toy Story 5

Belkin dévoile une nouvelle protection pour iPad qui ne passe pas inaperçue. Baptisée Lilypad iPad Case, cette coque s’inspire directement du personnage technologique introduit dans Toy Story 5. Conçue pour les familles et les jeunes utilisateurs, elle combine protection renforcée, design ludique et fonctionnalités pratiques pour un usage quotidien.

Depuis plusieurs années, Belkin développe des accessoires destinés aux smartphones, tablettes et appareils connectés. Avec cette édition spéciale Protection iPad Lilypad, le fabricant s’associe à Disney et Pixar pour proposer un produit qui mêle univers du divertissement et accessoire technologique. Cette initiative illustre également la volonté de la marque d’étoffer son catalogue avec des produits davantage orientés vers les usages familiaux.

Un design inspiré du personnage Lilypad de Toy Story 5

La Protection iPad Lilypad reprend l’apparence du nouveau personnage technologique qui apparaîtra dans Toy Story 5. La coque adopte une finition verte avec des éléments visuels rappelant une grenouille, notamment les yeux positionnés sur la partie supérieure et plusieurs détails évoquant les traits du personnage.

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L’objectif de Belkin est de transformer l’iPad en véritable compagnon interactif tout en conservant l’accès à l’ensemble des fonctions de la tablette. Le produit vise autant les jeunes utilisateurs que les amateurs de l’univers Disney et Pixar.

Une protection pensée pour résister aux usages du quotidien

Au-delà de son aspect visuel, la Protection iPad Lilypad repose sur une structure en mousse EVA absorbant les chocs. Ce matériau est fréquemment utilisé pour limiter les dommages liés aux chutes et aux impacts légers.

Belkin indique que la coque a été conçue pour accompagner une utilisation intensive à la maison, à l’école ou lors des déplacements. Les bords antidérapants facilitent également la prise en main afin de réduire les risques de glissement accidentel.

Le produit est destiné aux enfants à partir de 3 ans et utilise des matériaux faciles à nettoyer, un élément particulièrement apprécié dans un contexte familial.

Une poignée intégrée pour faciliter le transport

L’un des éléments distinctifs de cette Protection iPad Lilypad est sa poignée intégrée. Positionnée sur la partie supérieure, elle permet de transporter facilement la tablette sans avoir besoin d’un sac ou d’un accessoire supplémentaire.

Cette conception vise particulièrement les familles qui utilisent un iPad partagé. Les enfants peuvent déplacer l’appareil plus facilement tout en conservant une prise sécurisée grâce aux matériaux souples utilisés sur les côtés de la coque.

Un support intégré pour regarder, dessiner ou jouer

Belkin intègre également un support pliable à l’arrière de la coque. Celui-ci permet de maintenir l’iPad en position inclinée pour regarder des vidéos, suivre des cours en ligne, dessiner ou jouer sans tenir la tablette en permanence.

Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux usages éducatifs et multimédias, deux domaines où l’iPad occupe une place importante dans de nombreux foyers.

Compatibilité avec les iPad de dernière génération

La Protection iPad Lilypad est compatible avec l’iPad de 10e génération lancé en 2022 ainsi qu’avec l’iPad 11 pouces de 11e génération équipé de la puce A16.

Tous les ports, boutons physiques, appareils photo et le connecteur USB-C restent accessibles après l’installation de la coque. Belkin a conçu ce modèle afin d’assurer un ajustement précis tout en préservant l’ensemble des fonctionnalités de la tablette.

Des contenus numériques exclusifs inclus

Chaque exemplaire de la Protection iPad Lilypad donne accès à des fonds d’écran numériques exclusifs inspirés du personnage. Les utilisateurs peuvent les télécharger via un QR Code fourni dans l’emballage afin de prolonger l’expérience visuelle sur l’écran d’accueil et l’écran verrouillé de l’iPad.

Cette approche permet à Belkin d’aller au-delà du simple accessoire de protection en créant une continuité entre le design physique de la coque et l’interface logicielle de la tablette.

Prix et disponibilité de la Protection iPad Lilypad

Belkin annonce un tarif de lancement de 49,99 dollars pour la Protection iPad Lilypad. Le produit est commercialisé sur plusieurs marchés internationaux et accompagne l’arrivée de Toy Story 5 au cinéma.

Cette édition spéciale s’adresse principalement aux familles recherchant une protection robuste pour iPad tout en profitant d’un design inspiré d’une licence populaire.

Ce qu’il faut retenir

La Protection iPad Lilypad est une coque officielle inspirée du personnage technologique de Toy Story 5.

Elle combine une conception ludique avec une protection renforcée grâce à sa structure en mousse EVA absorbant les chocs.

La coque intègre une poignée de transport, un support pliable et des matériaux adaptés à un usage familial.

Compatible avec les iPad de 10e et 11e génération, elle est proposée à partir de 49,99 dollars.

Positionnement sur le marché

La Protection iPad Lilypad se positionne sur le segment des coques de protection destinées aux enfants et aux familles. Face aux protections classiques proposées par des fabricants spécialisés, Belkin mise ici sur une approche davantage centrée sur l’univers du divertissement et des licences Disney.

Le produit cible principalement les foyers équipés d’un iPad partagé, les jeunes utilisateurs ainsi que les amateurs de l’univers Pixar. Son design atypique constitue son principal élément différenciateur sur un marché généralement dominé par des accessoires plus sobres.

FAQ : Protection iPad Lilypad

Quelle est la compatibilité de la Protection iPad Lilypad ?

Elle est compatible avec l’iPad 10e génération ainsi qu’avec l’iPad 11 pouces de 11e génération équipé de la puce A16.

La coque protège-t-elle contre les chutes ?

Oui. La structure en mousse EVA a été conçue pour absorber les chocs liés aux chutes et aux impacts du quotidien.

La Protection iPad Lilypad possède-t-elle un support intégré ?

Oui. Un support pliable situé à l’arrière permet de regarder des contenus, suivre des cours ou dessiner en mode mains libres.

Quel est le prix de la Protection iPad Lilypad ?

Le prix annoncé par Belkin est de 49,99 dollars.

Peut-on utiliser les boutons et la caméra avec la coque ?

Oui. Tous les boutons, caméras et le port USB-C restent accessibles après l’installation de la coque.

Récapitulatif technique

Compatibilité : iPad 10e génération (2022) et iPad 11 pouces 11e génération (A16)

Matériau : mousse EVA absorbant les chocs

Protection : contre les chocs et les chutes du quotidien

Poignée intégrée : oui

Support pliable : oui

Accès aux ports et caméras : complet

Fonds d’écran exclusifs : inclus

Garantie : 2 ans

Prix annoncé : 49,99 $

En résumé

La Protection iPad Lilypad est une coque officielle Belkin inspirée de Toy Story 5. Elle associe protection renforcée, poignée de transport et support intégré dans un design directement dérivé du personnage Lilypad. Compatible avec les iPad récents, elle vise avant tout les familles et les jeunes utilisateurs à la recherche d’une protection originale et fonctionnelle.

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