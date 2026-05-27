Sennheiser Momentum 5 Wireless : un nouveau casque premium axé sur le son et l’autonomie

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless inaugure une nouvelle génération de casque Bluetooth haut de gamme pour la marque allemande. Ce modèle mise sur une réduction de bruit active améliorée, une expérience audio plus immersive et une autonomie toujours élevée. Le constructeur met également en avant une batterie remplaçable, un élément encore rare sur le segment des casques premium.

Avec cette nouvelle version, Sennheiser poursuit l’évolution de sa gamme Momentum. La marque continue d’étoffer son catalogue avec un casque destiné aux utilisateurs recherchant une écoute nomade de qualité, aussi bien pour la musique que pour les usages multimédias du quotidien.

Un design fidèle à la gamme Momentum

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless conserve l’identité visuelle de la série Momentum avec un format circum-auriculaire sobre et épuré. Le casque reprend une conception pensée pour le confort lors des longues sessions d’écoute.

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Sennheiser annonce également une housse de transport plus compacte afin de faciliter le transport au quotidien. Les coussinets restent remplaçables et le casque conserve une approche premium avec des matériaux travaillés.

Une réduction de bruit active renforcée

L’un des principaux axes d’évolution du Momentum 5 Wireless concerne la réduction de bruit active. Le casque intègre désormais huit microphones afin d’améliorer la gestion des nuisances sonores extérieures.

Cette nouvelle architecture permet d’optimiser l’isolation dans les environnements bruyants comme les transports ou les espaces urbains. Sennheiser indique également que les microphones améliorent la qualité des appels vocaux et des visioconférences.

Le mode transparence évolue lui aussi afin de rendre les sons extérieurs plus naturels lorsque l’utilisateur souhaite rester attentif à son environnement.

Une expérience audio plus immersive

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless prend en charge plusieurs technologies audio avancées. Le casque est compatible avec l’aptX Lossless afin de proposer une transmission audio sans perte sur les appareils compatibles.

La marque met également en avant une compatibilité Dolby Atmos avec suivi de tête pour renforcer l’immersion sonore. Le casque conserve des transducteurs dynamiques de 42 mm et bénéficie d’une certification Hi-Res Audio.

L’application Smart Control permet de personnaliser le rendu sonore grâce à plusieurs réglages audio et profils d’écoute.

Jusqu’à 57 heures d’autonomie

L’autonomie reste l’un des arguments majeurs du Sennheiser Momentum 5 Wireless. Le constructeur annonce jusqu’à 57 heures d’écoute avec la réduction de bruit active activée.

Le casque prend également en charge la recharge rapide via USB‑C afin de récupérer plusieurs heures d’écoute en quelques minutes seulement.

Sennheiser introduit surtout une batterie remplaçable par l’utilisateur. Cette évolution vise à améliorer la durée de vie du produit et à répondre aux attentes autour de la réparabilité des appareils électroniques.

Bluetooth 5.4 et connectivité complète

Le Momentum 5 Wireless embarque une connectivité Bluetooth 5.4 avec gestion multipoint. Le casque peut ainsi rester connecté simultanément à plusieurs appareils.

Sennheiser conserve également une connexion audio filaire via USB‑C ainsi qu’une entrée mini-jack 3,5 mm.

Le casque prend en charge plusieurs codecs audio comme SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX HD et aptX Lossless.

Un casque premium pensé pour les usages nomades

Avec le Sennheiser Momentum 5 Wireless, la marque allemande vise les utilisateurs à la recherche d’un casque Bluetooth premium capable de combiner confort, autonomie et qualité audio.

Le modèle met particulièrement l’accent sur l’écoute immersive, la mobilité et la durabilité grâce à sa batterie remplaçable.

Sennheiser cherche également à renforcer l’aspect polyvalent du casque avec une compatibilité étendue et des fonctions pensées aussi bien pour la musique que pour les appels ou le divertissement.

Ce qu’il faut retenir

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless améliore plusieurs aspects importants de la gamme Momentum.

Le casque mise sur une réduction de bruit active renforcée, une autonomie pouvant atteindre 57 heures et une compatibilité audio avancée avec l’aptX Lossless et le Dolby Atmos.

La présence d’une batterie remplaçable constitue également l’une des principales nouveautés de cette génération.

Sennheiser conserve enfin une orientation premium avec une conception pensée pour le confort et les usages mobiles.

Positionnement sur le marché

Le Momentum 5 Wireless se positionne sur le segment des casques Bluetooth premium avec réduction de bruit active.

Le modèle cible les utilisateurs recherchant une expérience audio immersive, une autonomie élevée et des fonctionnalités avancées pour une utilisation quotidienne.

Avec ses technologies audio haute résolution et sa batterie remplaçable, Sennheiser cherche à renforcer son positionnement sur le marché des casques haut de gamme.

FAQ : Sennheiser Momentum 5 Wireless

Quelle est l’autonomie du Sennheiser Momentum 5 Wireless ?

Le casque annonce jusqu’à 57 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active activée.

Le Momentum 5 Wireless prend-il en charge l’audio sans perte ?

Oui, le casque est compatible aptX Lossless sur les appareils compatibles.

Le casque dispose-t-il d’une batterie remplaçable ?

Oui, Sennheiser intègre une batterie remplaçable afin d’améliorer la durabilité du produit.

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless est-il compatible Dolby Atmos ?

Oui, le casque prend en charge le Dolby Atmos avec suivi de tête.

Quels codecs audio sont compatibles ?

Le casque prend en charge SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX HD et aptX Lossless.

Récapitulatif technique

Transducteurs dynamiques 42 mm

Bluetooth 5.4 multipoint

Compatibilité aptX Lossless

Dolby Atmos avec suivi de tête

Certification Hi-Res Audio

ANC avec huit microphones

Jusqu’à 57 h d’autonomie

Recharge rapide USB‑C

Batterie remplaçable

Audio filaire USB‑C et mini-jack 3,5 mm

Compatibilité SBC, AAC, aptX Adaptive et aptX HD

En résumé

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless modernise la gamme Momentum avec une réduction de bruit renforcée, une compatibilité audio avancée et une autonomie élevée.

Le casque se distingue également par l’intégration d’une batterie remplaçable et d’une prise en charge de l’aptX Lossless et du Dolby Atmos.

Sennheiser poursuit ainsi son positionnement premium sur le marché des casques Bluetooth haut de gamme.

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