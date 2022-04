Linus®, la serrure connectée de Yale désormais compatible avec Homey.

Nouvelle intégration de la serrure connectée Linus® pour le plus grand bonheur des utilisateurs. En effet, Yale vient d’annoncer un partenariat avec Homey pour permettre aux clients équipés de Homey d’accéder à leur serrure connectée.

Si vous suivez notre actualité en matière de domotique connectée et sans fil, vous êtes au courant que la marque Yale propose des produits connectés dans le domaine de la domotique avec notamment sa serrure connectée Linus® Yale ou encore son codepad Yale Linus Lock.

La marque annonce l’arrivée d’une mise à jour sur sa serrure connectée pour la rendre encore plus compatible.

Yale fait communiquer sa serrure connectée au système Philips Hue. Yale vient d’annoncer sa collaboration Philips Hue pour offrir un accès plus intelligent à la maison connectée de demain. Ainsi, désormais, il est possible d’associer des actions entre la serrure connectée Linus…

Linus®, la serrure connectée de Yale étend son champ des visions.

Pour rappel, cette serrure connectée est dotée de Bluetooth et de Wi-Fi et peut ouvrir une porte depuis un smartphone par Bluetooth direct uniquement ou par Bluetooth et Wi-Fi avec le Yale Connect Bridge Wi-Fi.

Désormais, la marque Yale va encore plus loin en rendant sa serrure connectée compatible avec les services d’Homey. Pour information, le Homey est un Hub domestique connecté intégré et polyvalent, Homey permet aux utilisateurs de contrôler, d’automatiser et de surveiller leur maison connectée dans son ensemble.

Jusqu’ici, ce hub est compatible avec plusieurs marques telles que Philips Hue, Fibaro, tado°, Sonos, Somfy ou encore Samsung. Avec ce partenariat, Yale vient s’ajouter à la liste des compatibles.

Mais concrètement ça fait quoi ?

Les utilisateurs peuvent associer leur alarme à Linus® via Homey pour la rendre encore plus intelligente ! Ainsi, Il est possible de configurer plusieurs actions entre elles. Par exemple, vous partez de chez vous et vous verrouillez votre porte, au même moment vos volets électriques connectés Somfy se ferment. Ou encore, vos ampoules Philips Hue d’extérieur éclairent votre allée pour ne pas partir dans le noir.

Évidemment, il sera possible aussi de programmer depuis l’application Homey des heures d’ouvertures ou de fermetures de votre serrure connectée Linus®. De la sorte, votre serrure pourra être intégrée directement à l’application et la plateforme Homey de manière à retrouver toute votre domotique sur une et une seule application.

À noter qu’il sera également possible d’avoir un aperçu de toutes les manipulations de la serrure connectée depuis l’application. En outre, il sera désormais possible de demander à Alexa ou Google Assistant d’ouvrir ou de verrouiller votre porte.

Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, il suffira de mettre à jour votre serrure connectée Linus®.