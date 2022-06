Test : LIFX White to Warm, l’ampoule connectée qui se veut simple d’utilisation

Encore une ampoule connectée … c’est ce que nous nous attendons à entendre lorsque le test de LIFX White to Warm sera publié. Alors pourquoi encore une ? Qu’apporte t-elle de nouveau dans cette jungle de la concurrence ? Mais surtout faut il se laisser tenter par cette marque ? En avant pour l’exploration de ce modèle LIFX White to Warm !



Préambule.

Il s’agit ici du second produit de la marque que nous testons. En effet, pour ceux qui aurait oublié, on vous invite à aller relire le test de la LIFX Clean En outre, un autre test de leur bandeau LED viendra bientôt mais en attendant, intéressons nous à ce modèle LIFX White to Warm (littéralement de blanc à chaud) qui utilise la connexion WiFi pour être contrôlée.

LIFX est une entreprise d’empreinte internationale. On peut lire d’elle qu’elle ne souhaite pas être enracinée sur une localisation mais plutôt tirer profit des multiples talents qui sont dispersées dans le monte entier. Son slogan : « Chez LIFX, nous ne fabriquons pas des gadgets », d’ailleurs son nom se prononce LIFE-ex pour se rapprocher de notre quotidien et de cet outil qu’est la lumière, primordiale pour l’existence.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Luminosité : 1000 Lumens Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 Consommation en watts : 9 W à pleine luminosité Equivalence en watts : 70W Incandescent Consommation en mode veille : moins de 0,4 W Plage de tension : AC 100-240V 50/60 Hz Température de couleur : 1500K à 9000K Angle du faisceau : 235° Gradation : Gradation logicielle de 1% à 100%. Wi-Fi : 2.4GHz Sécurité : WPA, WPA2 Dimensions : 6,0 cm x 6,0 cm x 10,5 cm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ampoule

Guides d’installation (FR, DE, EN, PT, SP, IT)