ASUS ExpertBook B5 Flip G2 : le PC portable convertible 360° mise sur l’IA, la sécurité et la mobilité

ASUS enrichit sa gamme professionnelle avec l’arrivée de l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2, un ordinateur portable convertible conçu pour répondre aux besoins des professionnels, enseignants et étudiants. Ce nouveau modèle mise sur un format 360°, une intégration poussée de l’intelligence artificielle et une conception légère destinée aux usages hybrides.

Avec un poids de seulement 1,34 kg, une épaisseur de 14,9 mm, un processeur Intel Core de dernière génération doté d’un NPU de 18 TOPS et une connectivité Wi-Fi 7, l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 entend accompagner les utilisateurs aussi bien au bureau qu’en déplacement.

ASUS poursuit sa stratégie de développement sur le segment des ordinateurs professionnels. Le constructeur taïwanais étoffe régulièrement son catalogue ExpertBook afin de proposer des solutions adaptées aux entreprises, aux établissements d’enseignement et aux travailleurs mobiles. Avec cette nouvelle génération, la marque met l’accent sur l’IA, la sécurité et la durabilité.

Un format convertible pensé pour les usages hybrides

L’un des principaux atouts de l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 repose sur sa charnière capable d’effectuer une rotation à 360 degrés.

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Cette conception permet de passer facilement du mode ordinateur portable au mode tablette, mais aussi aux modes tente ou présentation. Une polyvalence particulièrement utile pour les réunions, les formations ou encore les cours à distance.

L’appareil est également livré avec un stylet MPP 2.0 intégré. Celui-ci permet de prendre des notes manuscrites, annoter des documents ou réaliser des croquis rapidement.

ASUS précise qu’une recharge de seulement 15 secondes du stylet permet d’obtenir jusqu’à une heure d’autonomie.

Un châssis aluminium compact et léger

Pour favoriser la mobilité, ASUS adopte un châssis en aluminium premium avec une finition baptisée Gentle Gray.

Le constructeur annonce un poids limité à 1,34 kg ainsi qu’une épaisseur de seulement 14,9 mm.

Ces caractéristiques placent l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 parmi les solutions destinées aux utilisateurs qui travaillent régulièrement en déplacement ou alternent entre bureau, domicile et salles de cours.

La robustesse n’est pas oubliée puisque l’ordinateur répond aux exigences de la certification militaire MIL-STD 810H.

Une plateforme Intel optimisée pour l’intelligence artificielle

Sous le capot, l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 embarque un processeur Intel Core de nouvelle génération.

La présence d’un NPU atteignant 18 TOPS permet d’accélérer certaines tâches liées à l’intelligence artificielle tout en réduisant la consommation énergétique.

Cette architecture vise notamment les applications collaboratives, les outils de productivité assistés par IA ou encore les fonctions avancées de visioconférence.

La partie graphique repose sur une solution Intel intégrée adaptée aux usages bureautiques, multimédias et professionnels du quotidien.

Double caméra pour la visioconférence et la capture de contenus

ASUS intègre une configuration originale comprenant deux caméras distinctes.

La première est une webcam Full HD 1080p dédiée aux visioconférences, aux réunions virtuelles et aux cours en ligne.

La seconde est une caméra arrière de 5 mégapixels permettant de capturer rapidement des documents, des notes manuscrites, des tableaux ou encore différents projets lors d’une présentation.

Cette approche vise à améliorer les usages collaboratifs dans les environnements éducatifs et professionnels.

Une connectivité moderne avec le Wi-Fi 7

L’ordinateur portable bénéficie des dernières technologies de connectivité.

On retrouve notamment :

Deux ports Thunderbolt 4 USB-C

Deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A

Un port HDMI 2.1

Une prise audio combinée

Le Wi-Fi 7

Grâce à cette connectique, l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 peut être utilisé avec plusieurs écrans externes, des stations d’accueil professionnelles ou différents périphériques sans nécessiter d’adaptateurs complexes.

ASUS ExpertGuardian : la sécurité au cœur de la conception

Les entreprises accordent une importance croissante à la cybersécurité.

Pour répondre à cette demande, ASUS équipe son nouvel ordinateur de la suite ASUS ExpertGuardian.

Le constructeur met notamment en avant un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-193 destinée à renforcer la protection contre les attaques ciblant le firmware.

L’appareil intègre également un emplacement Kensington Nano permettant une sécurisation physique dans les espaces de travail partagés.

Une conception tournée vers la durabilité

ASUS poursuit également ses efforts en matière d’environnement.

L’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 bénéficie des certifications :

EPEAT Gold Climate+

Energy Star 9.0

TCO 10

Le constructeur indique également utiliser des matériaux recyclés certifiés FSC afin de réduire l’impact environnemental de son produit.

Cette orientation s’inscrit dans une tendance de fond du marché informatique où les critères de durabilité deviennent de plus en plus importants dans les appels d’offres professionnels.

Ce qu’il faut retenir

L’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 est un ordinateur portable convertible 360° destiné aux professionnels, enseignants et étudiants.

Son design léger de 1,34 kg, son stylet intégré et sa double caméra renforcent sa polyvalence.

Le processeur Intel avec NPU de 18 TOPS apporte des capacités d’intelligence artificielle adaptées aux nouveaux usages collaboratifs.

ASUS met également l’accent sur la sécurité, la durabilité et la mobilité avec une certification militaire MIL-STD 810H et une connectivité Wi-Fi 7.

Positionnement sur le marché

L’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 évolue sur le segment des ordinateurs portables professionnels convertibles premium.

Il se positionne face à des modèles comme le Lenovo ThinkPad X1 Yoga, le HP EliteBook x360 ou encore le Dell Latitude 2-en-1.

Le produit cible principalement les entreprises, les établissements scolaires, les enseignants, les étudiants et les professionnels mobiles recherchant un appareil polyvalent, sécurisé et compatible avec les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle.

FAQ : ASUS ExpertBook B5 Flip G2

Quelle est la particularité de l’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 ?

Il s’agit d’un ordinateur portable convertible doté d’une charnière à 360 degrés permettant une utilisation en mode PC, tablette, tente ou présentation.

L’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 est-il compatible avec un stylet ?

Oui. Il intègre un stylet MPP 2.0 directement dans le châssis pour la prise de notes et le dessin.

Quelle connectivité est disponible ?

Le PC dispose du Wi-Fi 7, de deux ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.1 et de deux ports USB-A.

Quelles fonctions IA sont proposées ?

Le processeur Intel intègre un NPU capable d’atteindre 18 TOPS afin d’accélérer certaines tâches d’intelligence artificielle.

Le PC est-il conçu pour les entreprises ?

Oui. ASUS met en avant la suite de sécurité ExpertGuardian ainsi qu’un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-193.

Le produit est-il durable ?

L’appareil dispose de plusieurs certifications environnementales dont EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0 et TCO 10.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core nouvelle génération

NPU IA : jusqu’à 18 TOPS

Carte graphique : Intel Graphics

Format : convertible 360°

Stylet : MPP 2.0 intégré

Caméra avant : Full HD 1080p

Caméra arrière : 5 MP

Connectivité : Wi-Fi 7

Ports : 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-A, HDMI 2.1

Poids : 1,34 kg

Épaisseur : 14,9 mm

Sécurité : ASUS ExpertGuardian, NIST SP 800-193

Résistance : MIL-STD 810H

Certifications : EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10

En résumé

L’ASUS ExpertBook B5 Flip G2 est un PC portable convertible conçu pour les environnements professionnels et éducatifs. Son format 360°, son stylet intégré, son NPU IA de 18 TOPS et sa connectivité Wi-Fi 7 en font une solution adaptée aux nouveaux usages hybrides. ASUS renforce également la sécurité et la durabilité de son appareil grâce à plusieurs certifications professionnelles et environnementales.

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