Bon Plan : L’enceinte portable JBL Xtreme 4 Noir en promo à 249,99€ au lieu de 314,81€

L’univers des enceintes portables s’enrichit avec des modèles toujours plus performants et puissants. Aujourd’hui, la JBL Xtreme 4 Noir s’affiche à un tarif réduit, passant de 314,81€ à 249,99€. Une belle opportunité pour ceux qui recherchent une enceinte robuste, nomade et dotée d’un son immersif signé JBL.

La gamme Xtreme de JBL est connue pour ses enceintes puissantes et résistantes, conçues pour accompagner les amateurs de musique en extérieur. Avec l’Xtreme 4, la marque étoffe son catalogue en proposant un modèle encore plus abouti, intégrant des avancées techniques majeures pour un usage polyvalent et nomade.

Un design robuste et adapté à toutes les situations

La JBL Xtreme 4 conserve l’ADN de la série avec un design cylindrique imposant mais ergonomique. Sa certification IP67 garantit une résistance totale à l’eau et à la poussière, la rendant idéale pour une utilisation en extérieur, que ce soit à la plage, en randonnée ou au bord d’une piscine. Son revêtement en tissu renforcé et ses embouts en caoutchouc absorbent les chocs, renforçant ainsi sa durabilité.

Un son puissant signé JBL Original Pro Sound

Ce modèle embarque la technologie JBL Original Pro Sound, assurant des basses profondes et des aigus clairs. Avec ses quatre haut-parleurs et ses deux radiateurs passifs, l’enceinte délivre une puissance sonore impressionnante. Que ce soit pour une soirée en extérieur ou une session musicale en intérieur, la qualité audio reste immersive et dynamique.

Une autonomie prolongée et une fonction Powerbank

L’un des atouts majeurs de cette JBL Xtreme 4 réside dans son autonomie de 24 heures. Grâce à sa batterie longue durée, elle assure une journée complète d’écoute sans interruption. De plus, elle intègre une fonction Powerbank, permettant de recharger un smartphone ou un autre appareil via son port USB, un atout non négligeable en déplacement.

Une connectivité moderne avec Bluetooth 5.3 et Auracast

Avec l’intégration du Bluetooth 5.3, la connexion entre la JBL Xtreme 4 et les appareils compatibles est plus stable et fluide. La présence de la technologie Auracast facilite l’appairage avec d’autres enceintes JBL, offrant ainsi un son multipoint et une expérience immersive pour les grandes occasions.

Un bon plan à ne pas manquer

Avec une réduction de plus de 60€, cette JBL Xtreme 4 Noir devient une option très attractive pour les amateurs de son de qualité et de mobilité. Son design robuste, sa puissance sonore et ses fonctionnalités avancées en font une référence parmi les enceintes Bluetooth portables.

Récapitulatif technique