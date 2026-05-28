Xiaomi Sound Play : une enceinte Bluetooth compacte qui mise sur le son immersif et les effets lumineux

Avec la Xiaomi Sound Play, Xiaomi poursuit l’élargissement de sa gamme audio portable. Cette nouvelle enceinte Bluetooth compacte combine un système sonore de 18 W, des effets lumineux dynamiques et une certification IP68 destinée à un usage nomade. Récompensée par un Red Dot Award pour son design, elle cible les utilisateurs à la recherche d’une enceinte polyvalente capable d’accompagner aussi bien les soirées que les déplacements du quotidien.

Le fabricant chinois continue ainsi d’étoffer son catalogue connecté. Après les smartphones, montres et écouteurs sans fil, la marque renforce désormais sa présence sur le segment de l’audio portable avec des produits accessibles misant sur l’intégration technologique et la simplicité d’utilisation.

Un design compact pensé pour la mobilité

La Xiaomi Sound Play adopte un format compact qui facilite le transport. Son design cylindrique mise sur une approche minimaliste tout en intégrant un système d’éclairage LED interactif capable de réagir à la musique.

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Le produit a également reçu un Red Dot Award, une distinction souvent attribuée aux appareils électroniques qui se démarquent par leur conception industrielle et leur ergonomie.

Grâce à son format réduit, l’enceinte peut être utilisée aussi bien à la maison qu’en extérieur. Xiaomi cible ici un usage polyvalent, entre enceinte de bureau, compagnon de voyage et appareil destiné aux activités en plein air.

Un système audio 18 W orienté son immersif

Sous son châssis compact, la Xiaomi Sound Play embarque une puissance sonore de 18 W. Xiaomi annonce un rendu capable de couvrir différents usages, du streaming musical à l’écoute de podcasts ou de contenus vidéo.

Le constructeur met notamment en avant une restitution équilibrée adaptée aux petits espaces comme aux environnements extérieurs. Cette configuration vise à proposer un son suffisamment ample malgré un format réduit.

La présence du mode stéréo TWS permet également d’associer deux enceintes afin d’obtenir une séparation gauche/droite plus immersive. Cette fonctionnalité devient désormais courante sur les enceintes Bluetooth modernes, notamment dans cette gamme tarifaire.

Des effets lumineux synchronisés avec la musique

L’un des éléments différenciants de la Xiaomi Sound Play repose sur son système d’éclairage dynamique intégré. Xiaomi propose plusieurs modes lumineux capables de réagir au rythme de la musique.

Parmi les effets disponibles :

Drumbeat

Water Ripple

Always-on

Ces animations lumineuses permettent de transformer l’enceinte en élément d’ambiance lors d’une soirée ou d’une écoute musicale nocturne.

L’intégration de la lumière synchronisée avec le son devient progressivement un argument important sur le marché des enceintes Bluetooth compactes, en particulier auprès d’un public jeune recherchant une expérience plus immersive.

La technologie Auracast pour connecter jusqu’à 100 enceintes

Xiaomi intègre également la technologie Auracast™ à sa nouvelle enceinte portable. Cette fonctionnalité permet de diffuser un flux audio vers plusieurs appareils compatibles simultanément.

Selon la marque, il devient possible de connecter jusqu’à 100 enceintes Xiaomi Sound Play ensemble. Cette approche ouvre la porte à des usages collectifs, notamment lors d’événements, soirées ou installations audio temporaires.

Auracast repose sur l’évolution du Bluetooth LE Audio, une technologie qui commence progressivement à apparaître sur les nouveaux appareils audio connectés.

Cette compatibilité permet également à Xiaomi d’inscrire son produit dans les futurs standards de diffusion audio sans fil.

Une certification IP68 adaptée à l’extérieur

La Xiaomi Sound Play bénéficie d’une certification IP68. L’enceinte résiste donc à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Cette protection permet une utilisation en extérieur, près d’une piscine ou lors d’activités en plein air sans craindre les éclaboussures ou l’exposition à la poussière.

Le marché des enceintes Bluetooth portables mise désormais fortement sur ce type de certification, devenu presque indispensable pour les produits nomades.

La combinaison entre format compact, autonomie élevée et résistance renforcée confirme ici l’orientation mobile du produit.

Jusqu’à 14 heures d’autonomie

Xiaomi annonce jusqu’à 14 heures d’autonomie sur la Xiaomi Sound Play. Cette endurance doit permettre une utilisation sur une journée complète sans recharge.

L’autonomie réelle dépendra naturellement du volume sonore utilisé ainsi que de l’activation des effets lumineux.

Pour une enceinte de cette catégorie, cette valeur reste cohérente avec les standards actuels du marché des enceintes Bluetooth compactes.

Un prix agressif pour le marché européen

La Xiaomi Sound Play sera commercialisée au prix de 49,99 euros via les canaux officiels Xiaomi ainsi que les revendeurs agréés.

À ce tarif, Xiaomi vise clairement le segment des enceintes Bluetooth abordables tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités généralement réservées à des modèles plus coûteux :

éclairage dynamique

certification IP68

mode stéréo TWS

compatibilité Auracast

autonomie longue durée

Le constructeur cherche ainsi à renforcer sa stratégie sur l’écosystème connecté grand public.

Ce qu’il faut retenir

La Xiaomi Sound Play combine audio portable et éclairage dynamique dans un format compact pensé pour la mobilité.

Son système audio de 18 W vise une restitution immersive adaptée à plusieurs usages du quotidien.

L’enceinte prend en charge le mode stéréo TWS ainsi que la technologie Auracast permettant de connecter jusqu’à 100 enceintes compatibles.

Avec sa certification IP68 et ses 14 heures d’autonomie, elle cible clairement un usage nomade et extérieur.

Commercialisée à 49,99 euros, elle se positionne sur le segment des enceintes Bluetooth accessibles.

Positionnement sur le marché

La Xiaomi Sound Play se place sur le marché des enceintes Bluetooth compactes accessibles. Elle vient concurrencer plusieurs références populaires proposées par JBL, Sony, Anker Soundcore ou encore Ultimate Ears.

Son principal argument repose sur l’association entre effets lumineux, certification IP68 et compatibilité Auracast à un tarif contenu.

Xiaomi cible principalement les utilisateurs recherchant une enceinte polyvalente pour les déplacements, les soirées ou une utilisation quotidienne à domicile.

FAQ : Xiaomi Sound Play

Quelle est la puissance de la Xiaomi Sound Play ?

La Xiaomi Sound Play embarque un système audio de 18 W destiné à offrir un son immersif dans un format compact.

Quelle autonomie propose l’enceinte Xiaomi Sound Play ?

Xiaomi annonce jusqu’à 14 heures d’autonomie selon le niveau sonore utilisé et les fonctionnalités activées.

La Xiaomi Sound Play est-elle résistante à l’eau ?

Oui, l’enceinte dispose d’une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Peut-on connecter plusieurs enceintes Xiaomi Sound Play ensemble ?

Oui, grâce à la technologie Auracast™, jusqu’à 100 enceintes compatibles peuvent être synchronisées.

Quel est le prix de la Xiaomi Sound Play ?

La Xiaomi Sound Play est commercialisée au prix de 49,99 euros.

Récapitulatif technique

Puissance audio : 18 W

Connectivité : Bluetooth avec Auracast™

Mode stéréo : TWS

Effets lumineux : Drumbeat, Water Ripple, Always-on

Certification : IP68

Autonomie : jusqu’à 14 heures

Utilisation : intérieur et extérieur

Prix : 49,99 €

En résumé

La Xiaomi Sound Play mise sur une combinaison entre son immersif, éclairage dynamique et résistance IP68 dans un format compact.

Avec ses 18 W de puissance, son autonomie de 14 heures et la prise en charge d’Auracast™, elle vise les utilisateurs recherchant une enceinte Bluetooth polyvalente et abordable.

Son tarif de 49,99 euros lui permet de se positionner agressivement face aux références déjà établies du marché.

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