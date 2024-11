Bon Plan : L’enceinte JBL Charge 4 à 99€ au lieu de 169€ !

Découvrez une opportunité unique d’acquérir l’enceinte portable JBL Charge 4 en noir à un prix défiant toute concurrence. Avec un tarif exceptionnel de 99€ au lieu de 169€, ce modèle allie design, performance et robustesse, parfait pour les mélomanes en quête de mobilité et de puissance sonore. Ce bon plan permet de faire une économie significative pour une enceinte reconnue pour sa qualité audio, et ce, sans compromis sur les fonctionnalités.

Créée par JBL, marque renommée dans le domaine de l’audio, la Charge 4 fait partie des références incontournables de la gamme des enceintes Bluetooth. En constante évolution, JBL étoffe son catalogue avec des produits performants qui répondent aux besoins d’un public exigeant. Avec la JBL Charge 4, le constructeur propose une enceinte portable qui se distingue par son autonomie impressionnante et sa résistance aux éléments extérieurs, idéale pour les escapades en plein air comme pour une utilisation à la maison.

Une puissance sonore remarquable en format compact

La JBL Charge 4 s’illustre par un son puissant et immersif grâce à son haut-parleur optimisé et son radiateur passif qui renforce les basses. Pour une enceinte portable de cette taille, elle se démarque par une clarté sonore saisissante, un atout pour les amateurs de musique qui souhaitent profiter d’un son riche et dynamique. Sa puissance de 30 watts permet d’animer efficacement des petits événements ou des soirées entre amis, et ce, avec une qualité sonore supérieure à la moyenne des enceintes de sa catégorie.

Une autonomie impressionnante pour de longues sessions d’écoute

L’autonomie est un critère primordial pour une enceinte portable, et la JBL Charge 4 assure dans ce domaine avec une batterie de 7500 mAh offrant jusqu’à 20 heures d’écoute. Idéale pour les longues journées à l’extérieur, cette autonomie permet d’éviter les interruptions en pleine écoute. Mieux encore, elle intègre une fonction Power Bank pour recharger vos appareils, transformant ainsi l’enceinte en une solution deux-en-un. Cette capacité est un réel avantage pour les utilisateurs mobiles, qui peuvent profiter d’une source de musique et de recharge dans un seul appareil compact.

Une enceinte résistante aux éléments

La JBL Charge 4 est conçue pour résister aux environnements les plus exigeants grâce à sa certification IPX7. Cette norme signifie que l’enceinte peut être immergée dans l’eau sans en subir de dommages, la rendant parfaitement adaptée aux utilisations en extérieur, que ce soit à la plage, à la piscine ou en randonnée. Sa construction robuste et ses matériaux de qualité en font une enceinte durable, prête à affronter les aléas climatiques et les chocs éventuels de la vie quotidienne.

La connexion multipoint pour un usage partagé

Avec la fonction JBL Connect+, la Charge 4 propose une expérience sonore encore plus immersive en permettant de connecter jusqu’à 100 enceintes compatibles entre elles. Cette option est idéale pour les rassemblements en plein air ou les soirées où plusieurs enceintes sont nécessaires pour couvrir un plus grand espace. En outre, la connexion multipoint Bluetooth permet de connecter deux appareils simultanément, facilitant le partage de la musique entre amis sans avoir à se déconnecter et reconnecter constamment.

Une prise en main intuitive et un design épuré

La Charge 4 se distingue par son design à la fois sobre et élégant, facile à intégrer dans divers environnements. Son interface intuitive permet une utilisation simple avec des boutons d’accès direct pour le volume, la connexion Bluetooth et l’activation de la fonction Connect+. Le modèle noir, disponible dans ce bon plan, s’intègre facilement à tous les styles, et sa taille compacte facilite son transport dans un sac ou à la main. Côté design, JBL a opté pour une finition qui conjugue style et résistance, avec une grille en tissu et des renforts en caoutchouc pour absorber les chocs.

Récapitulatif technique