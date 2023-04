WelcomeEye Look, La solution pour surveiller votre maison !

Avec sa nouvelle WelcomeEye Look, Philips étoffe sa gamme de produits connectés et propose une nouvelle caméra d’intérieur qui pourra venir se poser sur un meuble, une armoire ou se fixer au plafond pour faire de la surveillance à distance et rendre votre maison intelligente.

Philips qui s’est engouffré dans le segment des objets connectés et de la sécurité avec ses solutions nous annonce l’arrivée d’une nouvelle solution pour surveiller votre maison avec sa toute dernière caméra d’intérieur.

WelcomeEye Look une caméra d’intérieur pour faire de la vidéosurveillance.

Cette nouvelle Caméra connectée sans fil proposée par Philips offre une nouvelle solution pour tous ceux qui veulent faire de la vidéosurveillance de leur maison. Ainsi, la Caméra connectée WiFi WelcomeEye Look propose une nouvelle solution grand public pour avoir un œil sur votre maison. Cette Caméra de surveillance connectée offre un design qui permettra de la poser sur un meuble ou un buffet voir de la coller au plafond.

Elle dispose d’un moteur qui permet de faire tourner sa tête et offrir un champ de vision de 360° à son propriétaire. Effectivement, elle peut évoluer sur un axe horizontal de 355°. Son angle de vue est de 80°.

Parmi, les autres fonctions que comporte cette Caméra connectée WiFi WelcomeEye Look, on retrouve la fonction auto tracking, celle-ci a pour objectif et la possibilité de suivre une silhouette humaine. Une fonction qui est associée au fait justement que la caméra est à même de reconnaitre une silhouette humaine par rapport à d’autres mouvements ou d’autres objets.

Pour ce qui est du capteur vidéo, la caméra WelcomeEye Look propose une résolution d’image en 2K soit 2560 x 1440 pixels ainsi qu’une fonction de vision nocturne, et ce grâce à des LED présente au sein de la caméra.

Détail intéressant, cette caméra est également dotée d’un mode « vie privée » qui permet de baisser le capteur vidéo pour que celui-ci soit très clairement non accessible. De même, la caméra coupera également le micro et haut-parleur.

Du Wi-Fi pour accéder à internet, mais aussi du Bluetooth pour une connexion directe.

Cette nouvelle Caméra de sécurité connectée de Philips est dotée d’une solution Wi-fi double bande 2.4GHz et 5 GHz. Cette connexion permettra de rendre la caméra accessible depuis un smartphone même en dehors de la maison. Elle peut d’ailleurs être associée à d’autres appareils connectés. En effet, la caméra est compatible également avec les assistants Amazon Alexa – Google Home. Si les vidéos peuvent être sauvegardées sur le Cloud, la caméra peut également accueillir une carte mémoire microSD.

Enfin, dernier détail intéressant, la Caméra de surveillance connectée WelcomeEye Look est équipée d’un système de sirène d’une puissance de 90 décibels pour dissuader les visiteurs indésirables.

Prix et Disponibilité.

Cette Caméra de sécurité connectée de Philips est proposée au prix de 129€90