Audio Pro lance sa gamme de haut-parleurs W‑Generation : l’audio sans fil prend une nouvelle dimension

L’univers de l’audio domestique accueille une nouvelle gamme conçue pour marier design moderne, connectivité poussée et fidélité sonore. Avec la série W‑Generation, Audio Pro ouvre une nouvelle page de son histoire, misant sur une compatibilité multiroom universelle et un design contemporain.

La marque suédoise Audio Pro, bien connue pour ses enceintes sans fil compactes et élégantes, étoffe sa collection avec cette nouvelle gamme W‑Generation. Le fabricant capitalise sur son savoir-faire scandinave et une réputation bien ancrée dans le monde de l’audio haut de gamme accessible.

Une gamme pensée pour le multiroom universel

La W‑Generation marque une évolution importante pour Audio Pro : toutes les enceintes de cette série sont désormais compatibles non seulement avec l’application propriétaire Audio Pro, mais également avec Google Cast, AirPlay 2 et Spotify Connect.

A relire : EarFun UBOOM X : Enceinte Bluetooth Portable pour un Son Adapté aux Utilisations en Extérieur et en Intérieur L’enceinte Bluetooth EarFun UBOOM X est un modèle conçu pour proposer une expérience sonore adaptée aux utilisateurs en déplacement ou à domicile. Pensée pour allier puissance, portabilité et accessibilité, l’UBOOM X est…

Cette ouverture assure une expérience multiroom fluide, sans être enfermé dans un écosystème fermé. Le constructeur s’adapte aux usages actuels, où la flexibilité prime sur l’uniformité.

Chaque enceinte de la gamme peut ainsi être intégrée à un environnement déjà équipé, qu’il soit Apple, Google ou autre. Une avancée majeure pour les utilisateurs qui veulent mélanger marques et modèles sans sacrifier la synchronisation audio.

Un design toujours aussi sobre et scandinave

Audio Pro ne déroge pas à sa ligne esthétique : des formes minimalistes, des matériaux soignés et une palette de couleurs sobres. Les modèles W‑201 et W‑301 arborent un châssis en bois recouvert d’un tissu acoustique raffiné, avec des coloris tels que le noir anthracite, le gris clair ou encore le blanc mat. Une manière d’intégrer l’enceinte à tous les intérieurs, sans fausse note visuelle.

La finesse du design ne compromet pas la qualité sonore : les évents et haut-parleurs sont positionnés pour une restitution optimale, même en écoute proche.

Deux premiers modèles pour lancer la gamme

Pour le lancement, Audio Pro introduit deux modèles : W‑201 et W‑301. Le premier se positionne comme une enceinte compacte, idéale pour un bureau ou une chambre. La seconde, plus puissante, vise le salon ou les grandes pièces. La marque joue sur la modularité, avec des produits qui peuvent être utilisés seuls ou couplés.

Chaque modèle intègre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, une entrée audio, et des commandes physiques discrètes. Le tout pilotable via l’application Audio Pro, ou directement depuis un smartphone compatible AirPlay ou Google Cast.

Un son fidèle, fidèle à la philosophie Audio Pro

Côté performance sonore, la marque reste fidèle à sa philosophie : un son chaleureux, détaillé, avec des basses présentes mais contrôlées. Le W‑301, grâce à son woofer plus large et son amplification plus musclée, offre une scène sonore plus ample, idéale pour du streaming en qualité CD ou pour un usage home cinéma.

La puissance sonore reste contenue pour préserver la précision, avec un traitement numérique qui limite la distorsion même à fort volume.

Une stratégie claire : conquérir un public plus large

Avec cette série, Audio Pro cherche à séduire les amateurs de technologie qui veulent une solution élégante, ouverte et qualitative. L’intégration de protocoles de streaming tiers démontre une volonté d’ouverture rare dans ce segment, souvent dominé par des solutions propriétaires.

La gamme du constructeur s’agrandit donc avec une orientation clairement tournée vers la simplicité d’usage, la qualité de restitution et une compatibilité totale avec les grands standards du marché.

Récapitulatif technique

Modèles : W‑201 (compact), W‑301 (moyenne puissance)

Connectivité sans fil : Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect

Compatibilité multiroom : Audio Pro App, Google Home, Apple Home

Entrées : ligne auxiliaire (3,5 mm)

Contrôles : physiques + application mobile

Design : finition tissu, coloris noir, blanc, gris

Dimensions (W‑201) : env. 200 × 140 × 160 mm

Dimensions (W‑301) : env. 300 × 200 × 200 mm

Type de haut-parleurs : 2 voies avec woofer dédié sur W‑301

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

