Bon plan JBL : 50% de remise sur le casque JBL Live 660 NC Noir

Dans le monde de l’audio sans fil, le nom JBL évoque solidité, performance et design urbain. Et lorsqu’un modèle aussi plébiscité que le JBL Live 660 NC bénéficie d’une réduction de 50%, les amateurs de bon son n’ont qu’à tendre l’oreille. Un bon plan à ne pas laisser filer.

Le JBL Live 660 NC est proposé par Boulanger avec une remise immédiate de 50%, ramenant son prix à seulement 99,99 €. Un tarif séduisant pour un casque à réduction de bruit active (ANC) qui rivalise avec des références bien plus onéreuses. Une occasion rare de se doter d’un casque haut de gamme sans casser sa tirelire.

🎧 Un casque audio taillé pour le quotidien

Avec ses lignes épurées et son format circum-aural, le JBL Live 660 NC s’adresse à ceux qui veulent allier confort et isolation sonore. Grâce à ses coussinets en mousse à mémoire de forme, il épouse les oreilles sans les comprimer, idéal pour de longues sessions d’écoute ou les déplacements urbains. Sa conception pliable en fait aussi un compagnon de voyage compact et pratique.

🔇 Réduction de bruit active : un atout indéniable

La réduction de bruit active (ANC) du Live 660 NC est l’un de ses points forts. Elle permet d’atténuer les bruits ambiants de façon efficace, que ce soit dans un open space, un métro bondé ou à la maison. JBL a intégré la technologie Adaptive Noise Cancelling, qui ajuste automatiquement le niveau de suppression de bruit selon l’environnement, pour une immersion toujours optimale.

🔊 Son JBL Signature et connectivité moderne

La qualité sonore est fidèle à l’identité JBL : basses puissantes, médiums clairs et aigus équilibrés. Les amateurs de pop, hip-hop ou électro trouveront leur compte. Le casque est compatible avec l’application JBL Headphones, permettant d’ajuster les profils audio et les paramètres ANC selon ses préférences. Il dispose également d’un assistant vocal intégré (Google Assistant ou Alexa), accessible d’un simple geste.

🔋 Une autonomie impressionnante de 50 heures

Un autre argument de poids : son autonomie. En usage classique, il peut atteindre jusqu’à 50 heures, et environ 40 heures avec la réduction de bruit activée. Une recharge rapide de 10 minutes offre jusqu’à 4 heures d’écoute supplémentaires, un détail appréciable pour les plus pressés.

📱 Commandes tactiles et multipoint Bluetooth

Le JBL Live 660 NC mise sur la polyvalence : il propose des commandes tactiles intuitives sur les oreillettes pour gérer musique et appels. Grâce à la connectivité multipoint, il peut se connecter à deux appareils simultanément (par exemple un smartphone et un ordinateur), facilitant le basculement entre travail et détente sans interruption.

Récapitulatif technique