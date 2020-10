FreeBuds Studio, quand Huawei se lance dans l’audio.

Si on vous dit Huawei, vous pensez aux smartphones et aux réseaux 5G. Pourtant, cette semaine, Huawei a surpris tout le monde en lançant FreeBuds Studio, un casque audio sans fil supra aural qui viendra rivaliser les Bose QuietConfort II et autres haut de gamme du segment.

Alors, oui cette semaine c’était la grande annonce de Huawei avec l’arrivée de son nouveau smartphone haut de gamme le Huawei Mate 40 Pro. En effet, on y reviendra ultérieurement dans une autre news.

Car, ici on vous parle d’un produit dans lequel on ne s’attendait pas du tout à voir Huawei. Alors, ce produit c’est le casque audio sans fil supra aural FreeBuds Studio.

FreeBuds Studio, un casque audio haut de gamme ?

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque en dévoilant un casque supra aural qui est en outre doté d’ANC (réduction dynamique active du bruit). Par ailleurs, le casque prend en charge la double connexion aux appareils Huawei, Android, iOS et Windows.

Alors, niveau design, on trouve un casque sobre avec des gros coussinets et un serre-tête consolidé et renforcé. Un look qui nous ferait penser au Bose Headphones 700 ou au Sony WH-CH710N. Bref, vous l’avez compris, Huawei a décidé d’orienter ce casque vers un look premium.

De l’autonomie plus qu’acceptable pour ce casque.

Ainsi, lorsqu’il est entièrement chargé, le FreeBuds Studio peut diffuser de la musique pendant 20 heures avec l’ANC, ou 24 heures si l’ANC est éteint. En outre, avec seulement 10 minutes de chargement rapide, le FreeBuds Studio peut jouer jusqu’à cinq heures de musique avec l’ANC activé, ou huit heures si l’ANC est désactivé.

Par ailleurs, pour ce qui est de la partie un peu plus technique, ce casque est équipé de haut-parleur de composé d’un diaphragme polymère à quatre couches de 40 mm.

La marque nous informe :

Les oreillettes plus grandes de 65mm*42mm offrent un ajustement plus large adapté à votre oreille pour un meilleur confort lorsque vous le portez. Le coussinet en cuir protéiné est doux et confortable et crée un véritable effet d’isolation sonore. La conception simplifiée peut être allongée jusqu’à 150 degrés pour s’adapter à différentes formes et tailles de tête.

En outre, le casque est doté de capteurs d’environnement qui permettent d’adapter jusqu’à trois modes d’ANC selon les bruits ambiants.

Prix et disponibilité.

Le Huawei FreeBuds Studio sera disponible en ligne à partir du 6 novembre au prix conseillé de 299€.