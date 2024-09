Pi8, Écouteurs Intra-Auriculaires True Wireless : Nouveauté de Bowers & Wilkins

Les Pi8, nouveaux écouteurs intra-auriculaires True Wireless de Bowers & Wilkins, viennent d’être lancés, ajoutant un modèle supplémentaire à la gamme d’écouteurs sans fil de la marque.

Fondée au Royaume-Uni, Bowers & Wilkins est connue pour ses équipements audio, proposant des produits axés sur une expérience sonore de qualité.

Conception et Ergonomie des Pi8

Les Pi8 se caractérisent par un design sobre et ergonomique. Leur forme a été pensée pour s’adapter à l’oreille, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. La marque introduit de nouvelles références avec ces écouteurs, misant sur des matériaux robustes pour offrir une durabilité et un confort d’utilisation. Les Pi8 sont équipés de commandes tactiles qui facilitent le contrôle de la musique et des appels.

Avec ce modèle, la marque enrichit sa gamme, offrant des écouteurs intra-auriculaires qui visent à répondre aux besoins des utilisateurs en matière de confort et de stabilité.

Performances Audio et Fonctionnalités

Les écouteurs Pi8 intègrent des haut-parleurs dynamiques de 9,2 mm, qui proposent une reproduction sonore équilibrée, avec des basses renforcées et des aigus détaillés. De plus, la fonction d’annulation active du bruit (ANC) est présente, visant à réduire les sons extérieurs pour une meilleure concentration sur l’audio.

La marque diversifie ses collections en ajoutant des codecs audio comme aptX Adaptive, conçus pour préserver la qualité sonore lors de la transmission sans fil. Les Pi8 ajustent également automatiquement l’égalisation en fonction de l’environnement sonore.

Autonomie des Pi8 pour une Utilisation Prolongée

Les Pi8 offrent une autonomie allant jusqu’à 6 heures avec une seule charge, et le boîtier de charge fournit 18 heures supplémentaires, portant l’autonomie totale à 24 heures. Ce modèle intègre aussi une fonction de charge rapide permettant d’obtenir 2 heures d’écoute avec seulement 15 minutes de charge.

En proposant ces caractéristiques, la marque élargit son offre de produits pour inclure des écouteurs destinés aux utilisateurs recherchant une longue durée d’écoute sans interruption.

Connectivité et Compatibilité

La marque développe son assortiment avec les Pi8, qui sont équipés de Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et étendue. La fonctionnalité multipoint permet de connecter les écouteurs à deux appareils en même temps, facilitant la transition entre différents usages comme les appels téléphoniques et l’écoute de musique.

Les Pi8 sont compatibles avec une application dédiée sur iOS et Android, offrant des options pour personnaliser les paramètres sonores et recevoir des mises à jour logicielles. Cette fonction permet une adaptation des écouteurs aux préférences individuelles des utilisateurs.

Prix et Disponibilité des Pi8

Les Pi8 de Bowers & Wilkins sont actuellement disponibles à un prix de 349,99 €. Ce tarif les positionne dans le segment des écouteurs sans fil premium, proposant ainsi une option pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées et une qualité sonore précise.

Récapitulatif technique

Type de produit : Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

: Écouteurs intra-auriculaires True Wireless Haut-parleurs : 9,2 mm dynamiques

: 9,2 mm dynamiques Technologie de réduction de bruit : Active Noise Cancellation (ANC)

: Active Noise Cancellation (ANC) Codecs audio : aptX Adaptive, AAC, SBC

: aptX Adaptive, AAC, SBC Autonomie : Jusqu’à 6 heures par charge, 18 heures supplémentaires avec le boîtier

: Jusqu’à 6 heures par charge, 18 heures supplémentaires avec le boîtier Charge rapide : 15 minutes pour 2 heures d’écoute

: 15 minutes pour 2 heures d’écoute Connectivité : Bluetooth 5.0, multipoint

: Bluetooth 5.0, multipoint Compatibilité application : iOS et Android

: iOS et Android Prix : 349,99 €

: 349,99 € Disponibilité : Immédiate

