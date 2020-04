WH-CH710N, Sony lance son Casque sans fil à réduction de bruit.

Sony poursuit dans sa lancée pour proposer un nouveau casque sans fil, mais c’est dans une tout autre gamme que ses intra auriculaire Sony WF-XB700. Cette fois il s’agit d’un casque supra auriculaire, le WH-CH710N.

Sony revient donc une fois de plus dans un secteur que la marque connait bien. Celui des casques audio sans fil pour mélomanes. Cette fois la marque propose un casque supra auriculaire qui viendra englober vos oreilles pour vous immerger dans vos musiques ou vos films préférés.

WH-CH710N, un bon gros casque comme on les aime.

Avec ce nouveau venu, Sony propose une immersion totale dans le monde de l’audio avec un casque sans fil à réduction de bruit. Effectivement, avant tout ce casque est doté d’une fonction de réduction de bruit par double détection et au mode bruit ambiant.

Bien plus que la fonction de réduction bruit active (ANC), Sony annonce ici la fonction AINC (Automatic Artificial Intelligence Noise Cancelling). Celle-ci aura pour particularité d’analyser en permanence les composantes du bruit ambiant. Une analyse qui sélectionne automatiquement le filtre de réduction de bruit le plus efficace pour votre environnement.

Ce casque est équipé d’écouteurs de 30mm. Les écouteurs sont enrobés de coussinets en mousse souple qui englobent toute l’oreille. Les écouteurs peuvent pivoter sur eux pour venir se poser à plat sur un bureau ou sur vos épaules.

Connectivité sans fil complète.

Alors, ce casque est équipé de Bluetooth avec support des codecs aptX, AD2P. De plus, le casque est également muni du NFC. Ainsi, il sera possible de faire un appairage entre le casque et un smartphone par simple contact.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, le casque est équipé d’un système de charge rapide. Ainsi, pour 10 minutes de charge, l’autonomie du casque sera de 60 minutes d’écoute. À noter que Sony annonce 35 heures d’autonomie pour une pleine charge.

Le casque est disponible en noir, bleu ou en blanc. Prix de vente conseillé 150€.