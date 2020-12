Qualcomm® Snapdragon ™ 888 5G sur les prochains Motorola g.

Bonne nouvelle pour les Motorola g. Motorola vient de signer un accord avec le géant des puces pour smartphone Qualcomm®. Ce dernier deviendra le partenaire de la marque pour équiper les smartphones Motorola et notamment les Motorola g avec son processeur Qualcomm® Snapdragon ™ 888 5G.

Qualcomm est LE partenaire avec qui tous les constructeurs travaillent quand il s’agit de concevoir un smartphone. Ce fait, la marque a su au fil du temps et dès l’arrivée du marché du smartphone s’intéresser au segment. Un segment pour lequel Intel a laissé passer l’occasion de devenir un pilier de plus dans l’univers du smartphone.

Désormais, Qualcomm est la marque incontournable pour toute marque de smartphone qui veut proposer un smartphone de qualité avec un bon processeur.

De fait, c’est à l’occasion du Qualcomm Tech Summit 2020 qui s’est déroulé ce mois-ci que Sergio Buniac, président de Motorola a annoncé la couleur.

« En partenariat avec Qualcomm, les smartphones 5G de Motorola sont désormais disponibles chez plus de 100 partenaires à travers le monde.

La nouvelle plate-forme de puce mobile Qualcomm 5G met la barre plus haute en termes d’expériences 5G sur les prochains appareils Lenovo et Motorola.

Elle fera partie intégrante de la poursuite de notre engagement de la 5G pour tous. Pour l’avenir, nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer une plate-forme avec diverses performances. Performances de jeu, d’intelligence artificielle et de caméra plus puissantes. Une plate-forme qui changera la façon dont nous travaillons, étudions et jouons dans le monde d’aujourd’hui ; ainsi que d’intégrer la plate-forme mobile avancée 800 Qualcomm à la famille moto g en 2021. »