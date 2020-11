Test : Motorola G8 Power.

Motorola sort sa gamme de G8 et nous propose de tester le Motorola G8 power avec 5000 mAh. L’occasion de voir à nouveau ce que nous propose la marque. Ce modèle sera-t-il nous convaincre par son autonomie ? C’est ce que nous allons vous montrer dans ce test.

Préambule.

Le Motorola G8 power est la version avec plus de batterie du produit, offrant plus de d’autonomie, un système de quadruple caméra et un double haut-parleur stéréo Dolby. Motorola sort ses modèles de plus en plus vite voyons si ça en vaut le coup.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système D’exploitation : Android 10

Mémoire interne : 64 Go

Capteurs : Accéléromètre Gyroscope De proximité Éclairage ambiant Concentrateur capteur Lecteur d’empreintes digitales Magnetometer (e-compass)

Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 665 Mobile

Mémoire (RAM) : 4 Go

Slot microSD

Batterie : Capacité : 5 000 mAh Chargement : turbo power Autonomie : jusqu’à 3 jours d’autonomie

Écran : Taille : Écran 6,4″ Max Vision Résolution : FHD+ (2 300 × 1 080) | 399 ppp Ratio écran-corps : Zone tactile active (AA-TP) : 88% Technologie d’affichage : IPS Format : 19:9 Dimensions : 155,95 x 75,84 x 9,63 mm Poids : 197 g

Appareil photo arrière : 16 MP (f/1.7, 1,12 µm) 2 MP (f/2.2, 1,75 µm) | macro | distance de mise au point minimale de 2 cm 8 MP (f/2.2, 1,12 µm) | angle ultra large 118° 8 MP (f/2.2, 1,12 µm) | 2 appareils photo à zoom optique haute résolution Capture vidéo : Appareil photo arrière principal : UHD (30 fps) | FHD (60/30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo arrière ultra grand angle : FHD (30 fps) | HD (30 fps) Appareil photo macro arrière : HD (30 fps)



Appareil photo frontal : 16 MP (f/2.0, 1 µm) | Technologie Quad Pixel Capture vidéo de l’appareil photo frontal : FHD (30 fps) | HD (30 fps)

Audio : Haut-parleurs : deux haut-parleurs stéréo Dolby Dolby Prise audio : prise pour écouteurs 3,5 mm Microphones : 2 micros



Connectivité : Réseaux et bandes : 4G bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 3G : bande UMTS 1/2/4/5/8 2G : bande GSM 2/3/5/8 Bandes Super row SKU : 4G : 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G : 1/2/4/5/8/19 2G :2/3/5/8 Technologie Bluetooth® : Bluetooth® 5.0 Wi-Fi : 802.11 b/g/n | 2,4 GHz | point d’accès Wi-Fi Services de localisation : GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Carte SIM : double SIM hybride (2 nano-SIM / 1 nano-SIM + 1 carte microSD)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Moto G8 Power Coque de protection Chargeur 15W Kit piéton stéréo Câble USB type C Guides Outil carte SIM