SmartThings de Samsung passe sous Matter.

SmartThings la solution IoT du géant coréen Samsung passe elle aussi désormais en mode compatible avec la norme Matter. Une interopérabilité qui ouvre de nouvelles fonctionnalités.

Voilà maintenant plus de cinq ans que Samsung, géant coréen du high-tech a mis main basse sur la société américaine SmartThings qui proposait outre-Atlantique des produits IoT dédiés entre autres à la domotique. L’entreprise a ensuite exploité la marque pour en faire sa propre plateforme IoT et intégrer la domotique connectée dans divers produits comme notamment ses gros électro (frigo, machine à laver…), mais aussi pour proposer toute une gamme de capteurs en tout genre. Et la marque ne cesse de faire évoluer cette gamme avec désormais une nouvelle compatibilité.

Les appareils Matter peuvent désormais se connecter à SmartThings.

Effectivement, afin de pouvoir exploiter pleinement le concept de la nouvelle norme Matter développée par la Connectivity Standards Alliance (CSA), le constructeur coréen vient d’annoncer la disponibilité de la fonctionnalité Matter, permettant un contrôle transparent des appareils via l’appli SmartThings.

Concrètement, cela veut dire que les utilisateurs de SmartThings pourront contrôler tous leurs appareils compatibles avec Matter à partir d’une seule appli, au lieu de plusieurs applis de différents fabricants.

En outre, Samsung annonce que les hubs SmartThings recevront une mise à jour sans fil et l’appli SmartThings Android sera actualisée. Samsung nous rappelle au passage qu’elle a été l’une des premières entreprises à recevoir la certification Matter.

« Nous sommes en train de passer de la connectivité de base à la création d’expériences. Matter est tournée vers l’avenir grâce à une compatibilité à grande échelle. Grâce à cette fonctionnalité, nous sommes à la veille d’une adhésion collective à la maison intelligente ».

dit Davy Moons, Marketing Manager Mobile eXperiences chez Samsung Belgique.

Quels appareils seront compatibles ?

La prise en charge de SmartThings par Matter Controller sera introduite sur le SmartThings Hub de deuxième et troisième génération et sur le Smart Home Hub d’Aeotec. Tous les hubs continuent de prendre en charge les dispositifs Zigbee, Z-Wave et de réseau local, y compris le WiFi et l’Ethernet, et seront mis à jour via le réseau pour permettre la prise en charge des dispositifs Matter avec WiFi, Ethernet et le protocole Thread.

Pour rappel, Samsung propose avec SmartThings, une large gamme de produits dédiés à la domotique. La plateforme possède aussi une compatibilité avec de nombreuses marques comme Bose, Arlo, Google Nest, Ring, HoneyWell Home.