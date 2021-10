La 5G accélère la croissance du marché du smartphone.

Avec la 5G, une nouvelle vague de croissance est présente depuis maintenant six trimestres d’affiliées pour le monde du smartphone. Et plus précisément celui des processeurs pour smartphone. C’est ce qui ressort d’une étude de marché faite par Strategy Analytics.

Qu’il fait bon vivre dans le segment du processeur pour smartphone en ce moment. Effectivement selon le rapport de recherche de Strategy Analytics sur le sujet, les acteurs du marché du processeur pour smartphone ne se sont jamais aussi bien portés que ces six derniers trimestres.

Il faut dire qu’avec l’arrivée de la 5G, les fabricants de puces pour smartphone ont eu droit à un nouveau « souffle de vie ». Une croissance qui, diront certains, tombe bien après une période de stagnation dans le milieu du smartphone.

TOP 5 des fabricants de smartphones.

Alors, selon les analyses, l’étude de marché et le rapport faits par Strategy Analytics, les leaders du marché sont Qualcomm , MediaTek , Apple , Samsung LSI et Unisoc.

Sans vraiment grande surprise en tête du classement on trouve Qualcomm qui possède à lui seule une part de marché de 36%. Il faut dire que le constructeur a su très vite s’impliquer dans le segment du smartphone et proposer des processeurs haut de gamme. D4ailleurs, à l’heure actuelle, la plupart des smartphones haut de gamme sont équipés de ses processeurs haut de gamme comme le Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm).

Juste derrière avec 29% on retrouve MediaTek. La marque a su s’imposer comme une alternative intéressante pour les fabricants de smartphones qui veulent offrir de la performance à moindre coup à leur smartphone. En outre, la marque développe elle aussi des modèles de processeur haut de gamme comme le MediaTek Dimensity 700.

Apple bon troisième.

La marque à la pomme profite quant à elle de la troisième place sur ce podium. Une troisième place qui issue principalement (pour ne pas dire uniquement) de la vente de ses iPhone. En effet, précisons que la puce développée par Apple pour son iPhone n’équipe justement que son smartphone. A contrario de la concurrence qui équipé un grand nombre de fabricants de smartphones.

Prix et Disponibilité.

Samsung LSI et Unisoc viennent fermer la marche de ce top 5. Pour information, on retrouve souvent les processeurs d’Unisoc sur les smartphones à bas prix et d’entrée de gamme qui sont proposé aux alentours des 80€ – 150€.